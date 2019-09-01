Штайнмайер пообещал не забывать преступлений Второй мировой войны

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе памятных мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны в польском Велюни заявил, что Германия не забудет своей ответственности за преступления в Европе.





Он подчеркнул, что немцы всегда будут помнить о своей ответственности за геноцид в Польше.



«Ошибаются те, кто считает, что эта часть истории была маргинальной. Этого забыть нельзя. Мы принимаем ту ответственность, которую даёт наша история», — отметил президент Германии.



Во время памятных мероприятий Штайнмайер вместе с лидером Польши Анджеем Дудой почтил минутой молчания первых жертв Второй мировой войны.



Ранее экс-лидер Польши Лех Валенса осудил отказ польских властей от приглашения российского президента Владимира Путина в Варшаву на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.



В МИД Польши при этом объяснили подобное решение несоответствием позиции России «исторической правде».



В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что подобные мероприятия не могут считаться полноценными без участия России,



«Здесь началась немецкая ненависть, которая прошла через всю Польшу и Европу... Мы называем это войной, так как не знаем, как ещё назвать те преступления. Это была огромная волна разрушений», — приводит заявление Штайнмайера ТАСС.Он подчеркнул, что немцы всегда будут помнить о своей ответственности за геноцид в Польше.«Ошибаются те, кто считает, что эта часть истории была маргинальной. Этого забыть нельзя. Мы принимаем ту ответственность, которую даёт наша история», — отметил президент Германии.Во время памятных мероприятий Штайнмайер вместе с лидером Польши Анджеем Дудой почтил минутой молчания первых жертв Второй мировой войны.Ранее экс-лидер Польши Лех Валенса осудил отказ польских властей от приглашения российского президента Владимира Путина в Варшаву на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.В МИД Польши при этом объяснили подобное решение несоответствием позиции России «исторической правде».В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что подобные мероприятия не могут считаться полноценными без участия России, russian.rt.com