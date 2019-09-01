53 минуты назад
Штайнмайер пообещал не забывать преступлений Второй мировой войны
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе памятных мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны в польском Велюни заявил, что Германия не забудет своей ответственности за преступления в Европе.
Он подчеркнул, что немцы всегда будут помнить о своей ответственности за геноцид в Польше.
«Ошибаются те, кто считает, что эта часть истории была маргинальной. Этого забыть нельзя. Мы принимаем ту ответственность, которую даёт наша история», — отметил президент Германии.
Во время памятных мероприятий Штайнмайер вместе с лидером Польши Анджеем Дудой почтил минутой молчания первых жертв Второй мировой войны.
Ранее экс-лидер Польши Лех Валенса осудил отказ польских властей от приглашения российского президента Владимира Путина в Варшаву на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
В МИД Польши при этом объяснили подобное решение несоответствием позиции России «исторической правде».
В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что подобные мероприятия не могут считаться полноценными без участия России, russian.rt.com