Погода в Липецке

сегодня, 17:33

Первый день осени будет сухим и почти жарким

5 284
#жара
Первый день осени будет сухим и почти жарким

В воскресенье Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 17 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем температура составит от 22 до 27 градусов тепла.  

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от +8 до +10 градусов, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.  

День 1 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году –3 градуса тепла. 
5 284
#жара

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанка

42 минуты назад
Лето уходи! Ненавижу тебя!
ответить

FILE 65631

43 минуты назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
ответить

Страна

44 минуты назад
!!!, Проклята Холодом.
ответить

Бзз

59 минут назад
Почти жарким, это как почти мокрым..
ответить

!!!

59 минут назад
А что лето уже кончилось???? Эх почему Осень Зима тянутся а лето летит ???
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо и до +27
5
В Липецкой области сухо и до +27

вчера, 16:52

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +23
#похолодание
5
В Липецкой области сухо и до +23

28.08.2019 16:55

Погода в Липецке
Северный ветер принесет похолодание
#похолодание
9
Северный ветер принесет похолодание

27.08.2019 16:36

Погода в Липецке
Холодный фронт принесет с собой дожди
7
Холодный фронт принесет с собой дожди

26.08.2019 12:22

Погода в Липецке
Последние дни августа балуют комфортным теплом
2
Последние дни августа балуют комфортным теплом

25.08.2019 17:47

Погода в Липецке
Антициклон бережет летнее тепло – в Липецкой области до +28
#жара
11
Антициклон бережет летнее тепло – в Липецкой области до +28

24.08.2019 17:15

Погода в Липецке