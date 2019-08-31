Первый день осени будет сухим и почти жарким

В воскресенье Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 17 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем температура составит от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от +8 до +10 градусов, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.



День 1 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году –3 градуса тепла.

