Водитель специально замазал номера, чтобы не отвечать за нарушения?

Знак и дорожная разметка для "Фольксвагена" - не указ.

Читатель GOROD48 прислал нам видео вопиющего нарушения правил сегодня на трассе Орел-Тамбов возле поворота на Корсыревку.

Водитель «Фольксвагена» проигнорировал дорожный знак, запрещающий обгон, а также разметку на асфальте. Сплошную линию он словно не заметил и помчался вперед на сложном участве автотрассы, создавая аварийную ситуацию.

При этом задний номер машины нарушителя специально затерт - видимо, чтобы камеры не распознавали (номер имеется в редакции).