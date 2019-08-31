Спорт

21 минуту назад

Водитель специально замазал номера, чтобы не отвечать за нарушения?

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#ПДД #правила #нарушения
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Водитель специально замазал номера, чтобы не отвечать за нарушения?

Знак и дорожная разметка для "Фольксвагена" - не указ.

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Читатель GOROD48 прислал нам видео вопиющего нарушения правил сегодня на трассе Орел-Тамбов возле поворота на Корсыревку.

Водитель «Фольксвагена» проигнорировал дорожный знак, запрещающий обгон, а также разметку на асфальте. Сплошную линию он словно не заметил и помчался вперед на сложном участве автотрассы, создавая аварийную ситуацию.

При этом задний номер машины нарушителя специально затерт - видимо, чтобы камеры не распознавали (номер имеется в редакции).

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#ПДД #правила #нарушения
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Сенсей

2 минуты назад
Автор чушка-обиженка. Сайт как клоака, обсирают всё и всех: соседа, власть, всё что вокруг...
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