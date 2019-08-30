Автомобилист едва не угодил в парковый пруд

Машина не доехала до водоема несколько метров.

В пятницу вечером в парке Победы произошло ДТП. Водитель синей «семерки» не справился с управлением и угодил в болотистую местность со стороны улицы Смургиса. Машина едва не заехала в пруд.



На месте происшествия уже работают полицейские и спасатели, водитель вызвал их сам. Машину придется доставать спецтехникой. Как "семерка" очутилась в парковых зарослях - неизвестно: легального проезда на том участке нет.