Происшествия
48 минут назад
Автомобилист едва не угодил в парковый пруд
Машина не доехала до водоема несколько метров.
В пятницу вечером в парке Победы произошло ДТП. Водитель синей «семерки» не справился с управлением и угодил в болотистую местность со стороны улицы Смургиса. Машина едва не заехала в пруд.
На месте происшествия уже работают полицейские и спасатели, водитель вызвал их сам. Машину придется доставать спецтехникой. Как "семерка" очутилась в парковых зарослях - неизвестно: легального проезда на том участке нет.
На месте происшествия уже работают полицейские и спасатели, водитель вызвал их сам. Машину придется доставать спецтехникой. Как "семерка" очутилась в парковых зарослях - неизвестно: легального проезда на том участке нет.
Противогаз
Так...
Ы
R21
Чем дырявей таз,