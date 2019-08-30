Происшествия

48 минут назад

Автомобилист едва не угодил в парковый пруд

5 616
#ДТП #авария
Автомобилист едва не угодил в парковый пруд

Машина не доехала до водоема несколько метров.

В пятницу вечером в парке Победы произошло ДТП. Водитель синей «семерки» не справился с управлением и угодил в болотистую местность со стороны улицы Смургиса. Машина едва не заехала в пруд.

На месте происшествия уже работают полицейские и спасатели, водитель вызвал их сам. Машину придется доставать спецтехникой. Как "семерка" очутилась в парковых зарослях - неизвестно: легального проезда на том участке нет.
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#ДТП #авария

Комментарии (5)

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Противогаз

6 минут назад
Да там сдохнуть от вони можно,по ходу глаза защипало...
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Так...

21 минуту назад
А Уваркина про этот пруд в парке знает? Почему она еще не там? Машину можно оставить, как инсталляцию.
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Ы

24 минуты назад
Задуваться приехал или бухать козлина
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R21

25 минут назад
Сто пудово бухой был, по трезвянке туда не заедешь!
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Чем дырявей таз,

31 минуту назад
Тем громче музыка
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