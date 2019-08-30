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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: нападение блох, дело о сосульке и голосование по Нижнему парку

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: нападение блох, дело о сосульке и голосование по Нижнему парку

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 30 августа.

Активнее всего читатели сегодня обсуждали то, что 9 0-летнего ветерана войны в Липецке загрызли блохи. Эх, знала бы Галина Воржева, какую Родину отстаивает она под красным знаменем на трудовом фронте! Явно не эту, которая в лице коммерсанта-коммуниста бросила ее на съедение насекомым! Управляющей компании грозят меры административного воздействия вплоть до отзыва лицензии - в ГЖИ настроены сурово.

Спустя 7 месяцев после несчастного случая на улице Депутатской следователи завершили расследование смерти женщины от наледи. За сосульку-убийцу ответит хозяин балкона. Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, под суд отправится хозяин квартиры, с балкона которого сорвалась смерзшаяся глыба снега. Точку в расследовании долгое время не давала поставить продолжающаяся строительно-техническая экспертиза.

Мэр Липецка Евгения Уваркина разместила в своем Instagram два эскиза арт-объектов, которые могут появиться в Нижнем парке. Новые визитные карточки парка предложили дизайнеры. Под постом мэра оставлено уже более 400 комментариев: к единому мнению о победе первого или второго арт-объекта пользователи не пришли. Зато оставили массу своих рекомендаций: кто-то просит сделать объекты удобными для селфи, кто-то -антивандальными, кто-то — поискать идеи получше тех, что выдвинуты на голосование.

У липчанина, задолжавшего почти 2 миллиона, приставы арестовали …мобильный телефон. Должника вычислили благодаря специальной системы «Дорожный пристав», которая в потоке машин сканирует номер автомобиля и быстро «пробивает» по электронной базе данные о владельце. Если за хозяином авто числится долг, то система подает сигнал, и машину останавливают.
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#вечёрка

Комментарии (2)

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Простой Человек

18 минут назад
Врио и мэр, Вы народ не слышите , научитесь слышать народ .... или Вы надеетесь на рабочие места которые будут в связи с постройкой мусоросжигательных заводов ?????
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Врио и мэр

22 минуты назад
Займитесь действительно работой , работой которая нужна не 10% Липчанам , а 70% Липчанам : нужны достойные рабочие места с достойной белой зарплатой , Вы что ждёте Народного негодования или ГНЕВА Народного , одумайтесь.
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