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Россиянка впала в кому после бассейна в Турции

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Россиянка впала в кому после бассейна в Турции

19-летнюю девушку в коме доставили в Москву

Девятнадцатилетняя туристка из Москвы захлебнулась в бассейне парка развлечений в Аланье, после чего впала в кому, сообщают очевидцы происшествия в соцсетях. Об этом сообщает Газета.ру.

Туристка плавала в маске в бассейне с экзотическими рыбками, когда начала захлебываться. Ее мама не сразу заметила, что дочери стало плохо. Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания. «Спасатели парка пытались ее откачать, сделать искусственное дыхание и массаж сердца, но, к сожалению, было очевидно, что никто этого делать не умеет. Только через 15 минут появились носилки и приехала скорая», - рассказала одна из находившихся рядом туристок.

Пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая. Она находится в реанимации.


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