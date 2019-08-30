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При аварийной посадке самолета Ан-2 погибли двое

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При аварийной посадке самолета Ан-2 погибли двое

Частный самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

Два человека погибли и пятеро пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб республики.

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку районе озера Силян-Кюель. На земле жертв и разрушений нет. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит частному предпринимателю. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Якутска.

 Обстоятельства происшествия выясняются.



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