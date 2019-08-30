В объектив камер попал незаконный вывоз мусора

На фото видно, как в грузовик загружают отходы из бункера. Куда потом направилась эта машина с десятками тонн мусора непонятно. Достоверно известно, что на завод по обработке ТКО или полигон эти отходы не попали. Договор с региональным оператором владельцы этого грузовика не заключали.

По данному факту регоператор намерен обратиться в прокуратуру. Главная задача «мусорной реформы» - полный контроль движения отходов. Жители должны быть уверены, что все отходы из контейнера отправляются только на завод по обработке или на лицензированный полигон. С этой целью все машины «ЭкоПром-Липецк» передвигаются строго по маршрутным графикам. Каждый мусоровоз снабжен системой слежения. Оператор в любую минуту может определить местонахождение машины и проверить ее маршрут перемещения и остановок. Это исключает даже малейшую возможность отклонения схемы перемещения отходов от контейнерных площадок до завода или полигона.

Если вывозом мусора занимаются неизвестные предприниматели, это приводит к тому, что отходы выгружаются в ближайшем овраге или посадках. При этом возникает реальная угроза здоровью жителей. Ядовитые продукты разложения со временем проникают в почву, а затем в воду, которую мы пьем. К сожалению, нелегальные перевозчики не несут ответственность за результат своей деятельности, и желание сэкономить и не платить за утилизацию на полигоне приводит к печальным последствиям.



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