Общество

19 минут назад

В объектив камер попал незаконный вывоз мусора

215
#ЭкоПром-Липецк
В объектив камер попал незаконный вывоз мусора

На фото видно, как в грузовик загружают отходы из бункера. Куда потом направилась эта машина с десятками тонн мусора непонятно. Достоверно известно, что на завод по обработке ТКО или полигон эти отходы не попали. Договор с региональным оператором владельцы этого грузовика не заключали.

По данному факту регоператор намерен обратиться в прокуратуру.  Главная задача «мусорной реформы» - полный контроль движения отходов. Жители должны быть уверены, что все отходы из контейнера отправляются  только  на завод по обработке или на лицензированный полигон. С этой целью все машины «ЭкоПром-Липецк» передвигаются строго по маршрутным графикам. Каждый мусоровоз снабжен системой слежения. Оператор в любую минуту может определить местонахождение машины и проверить ее маршрут перемещения и остановок. Это исключает даже малейшую возможность  отклонения схемы перемещения отходов от контейнерных площадок до завода или полигона.

Если вывозом мусора занимаются неизвестные предприниматели, это приводит к тому, что отходы выгружаются в ближайшем овраге или посадках. При этом возникает реальная угроза здоровью жителей. Ядовитые продукты разложения со временем проникают в почву, а затем в воду, которую мы пьем. К сожалению, нелегальные перевозчики не несут ответственность за результат своей деятельности, и желание сэкономить и не платить за утилизацию на полигоне приводит  к печальным последствиям.

"PR"

215
#ЭкоПром-Липецк

Еще в рубрике

Животных липецкого зоопарка переведут на безбарьерное содержание
#зоопарк
3
Животных липецкого зоопарка переведут на безбарьерное содержание

54 минуты назад

Общество
Блох в доме 90-летней ветерана войны изведут уже в понедельник
#блохи #управляющая компания
13
Блох в доме 90-летней ветерана войны изведут уже в понедельник

сегодня, 16:51

Общество
На стадионе 77 школы заново укладывают резиновое покрытие
#благоустройство
8
На стадионе 77 школы заново укладывают резиновое покрытие

сегодня, 16:34

Общество
Газоны в Липецке закончились раньше, чем лето (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
15
Газоны в Липецке закончились раньше, чем лето (ФОТО)

сегодня, 15:00

Общество
Лже-таксист бросил вызов государству?
#Автохамы #машины #парковки
59
Лже-таксист бросил вызов государству?

сегодня, 13:40

Общество
В лесах Липецкой области высокая вероятность пожаров
#лесные пожары
2
В лесах Липецкой области высокая вероятность пожаров

сегодня, 13:36

Общество