В России

30 минут назад

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

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Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Минэкономразвития разработало соответствующие поправки

Минэкономразвития предложило обязать кредиторов физлиц предлагать заемщикам выкупить долг до его передачи третьим лицам, сообщает "Коммерсантъ". Соответствующие поправки ведомство внесло в законы о взыскании долгов и "О микрофинансовой деятельности".

Так, кредиторы должны предоставить заемщику возможность выкупить долг "по цене, равной цене такого договора" или по двукратной цене у покупателя долга в любой момент после его передачи. Если при передаче долга были нарушены права заемщика о выкупе долга, то лишь полцены приобретения долга.

Отмечается, что законопроект может «серьезно облегчить жизнь» добросовестным должникам, которые из-за трудной жизненной ситуации оказались «неспособны далее исполнять свои обязательства».

В Минэкономики отказались от комментариев.
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