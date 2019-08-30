В России
30 минут назад
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Минэкономразвития разработало соответствующие поправки
Минэкономразвития предложило обязать кредиторов физлиц предлагать заемщикам выкупить долг до его передачи третьим лицам, сообщает "Коммерсантъ". Соответствующие поправки ведомство внесло в законы о взыскании долгов и "О микрофинансовой деятельности".
Так, кредиторы должны предоставить заемщику возможность выкупить долг "по цене, равной цене такого договора" или по двукратной цене у покупателя долга в любой момент после его передачи. Если при передаче долга были нарушены права заемщика о выкупе долга, то лишь полцены приобретения долга.
Отмечается, что законопроект может «серьезно облегчить жизнь» добросовестным должникам, которые из-за трудной жизненной ситуации оказались «неспособны далее исполнять свои обязательства».
В Минэкономики отказались от комментариев.
Так, кредиторы должны предоставить заемщику возможность выкупить долг "по цене, равной цене такого договора" или по двукратной цене у покупателя долга в любой момент после его передачи. Если при передаче долга были нарушены права заемщика о выкупе долга, то лишь полцены приобретения долга.
Отмечается, что законопроект может «серьезно облегчить жизнь» добросовестным должникам, которые из-за трудной жизненной ситуации оказались «неспособны далее исполнять свои обязательства».
В Минэкономики отказались от комментариев.