сегодня, 16:52
В Липецкой области сухо и до +27
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.
День 31 августа стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 1 градус тепла.
RM-980