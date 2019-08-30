Погода в Липецке

сегодня, 16:52

В Липецкой области сухо и до +27

1 237
В Липецкой области сухо и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.

День 31 августа стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 1 градус тепла.

1 237

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

RM-980

6 минут назад
Есть народные способы вызвать дождь: помыть, например, машину, сделать новую причёску и, наконец, просто собраться на рыбалку. И дождь не заставит себя ждать. Проверено!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо и до +23
#похолодание
5
В Липецкой области сухо и до +23

28.08.2019 16:55

Погода в Липецке
Северный ветер принесет похолодание
#похолодание
9
Северный ветер принесет похолодание

27.08.2019 16:36

Погода в Липецке
Холодный фронт принесет с собой дожди
7
Холодный фронт принесет с собой дожди

26.08.2019 12:22

Погода в Липецке
Последние дни августа балуют комфортным теплом
2
Последние дни августа балуют комфортным теплом

25.08.2019 17:47

Погода в Липецке
Антициклон бережет летнее тепло – в Липецкой области до +28
#жара
11
Антициклон бережет летнее тепло – в Липецкой области до +28

24.08.2019 17:15

Погода в Липецке
Северо-восточный ветер принесет прохладу
3
Северо-восточный ветер принесет прохладу

23.08.2019 17:02

Погода в Липецке