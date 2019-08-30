В Липецкой области сухо и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 24 до 26 градусов тепла.



День 31 августа стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 1 градус тепла.



