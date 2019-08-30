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23 минуты назад
Завершились поиски пропавших в лесу дедушки и внука
30 августа в лесу у поселка Ортон Междуреченского района Кемеровской области удалось отыскать 70-летнего мужчину и его девятилетнего внука. Их искали с 28 августа, когда дед с внуком ушли за грибами и не вернулись.
Как сообщает VSE42.RU, полицейские сначала нашли автомобиль, на котором грибники уехали в лес, а затем - и самих пропавших.
– Их обнаружили в 15 километрах от поляны, где был найден автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Жизни и здоровью пенсионера и его внука ничего не угрожает. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщает VSE42.RU, полицейские сначала нашли автомобиль, на котором грибники уехали в лес, а затем - и самих пропавших.
– Их обнаружили в 15 километрах от поляны, где был найден автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Жизни и здоровью пенсионера и его внука ничего не угрожает. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.