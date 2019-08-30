В повторном матче «Беркут» показал когти (ФОТО)

Липецкий мини-футбольный клуб продолжает готовиться к сезону.

В повтором товарищеском матче с грозненским «Беркутом» липецкий мини-футбольный клуб уступил – 3:9.

Матч прошел вовсе не по сценарию первой игры, в которой липчане оказали упорное сопротивление дебютанту Суперлиги и чуть не спасли матч в концовке, уступив в итоге – 1:2. Все-таки «Беркут» и ЛКС – команды из «разных весовых категорий». Грозненцы готовятся выступать на высшем уровне в России, а липчане проведут всего второй сезон в Высшей лиги. Но главный тренер ЛКС Сергей Малышев настаивал на том, чтобы провести спарринги именно с сильным коллективом, чтобы проверить своих подопечных в деле «по гамбургскому счету».

И ведь нельзя сказать, что липчане существенно уступали по игре. В начале матча наша команда создала не меньше голевых моментов, чем «Беркут», и как отметил Малышев (цитата): «Если бы забили и повели в счете, то еще неизвестно, как сложился бы матч».

Но класс есть класс: «Беркут» при равенстве шансов забивал гораздо чаще, и на перерыв команду ушли при счете – 0:4.

Во втором тайме «прорезались» голы и у хозяев спортивного комплекса «Атлант»: капитан команды Сергей Кондратьев, пропустивший весь первый тайм из-за экспериментов с составом, забил в первой же смене; отличился и Анар Шакиев ударом в «девятку».







У «Беркута» феерил лучший бомбардир Высшей лиги прошлого сезона (39 голов) Максим Герасимов, оформивший «покер» (4 мяча в одном матче, прим.).

В конце игры обе команды отработали игру с пятью полевыми футболистами. У липчан роль «вратаря-гонялы» выполнял лидер команды Роман Адамов, у гостей – их капитан роман Аносов. И оба клуба забили так по голу: в нашей команде ударом головой отличился Станислав Цыганков, у соперников – знакомый липецким болельщикам Денис Голунов, который зимой собирался переходить в ЛКС, но в итоге так и не надел майку липецкого клуба.

- Результаты в контрольных играх мало что значат, но мы получили неплохой урок, - подвел итог игрок липчан Роман Адамов, - Будем проводить «работу над ошибками». Истинную силу нашей команды вы увидите 7 сентября, когда мы в «Атланте» будем проводить первый официальный матч чемпионата со столичной «Красной Гвардией».







ЛКС – «Беркут» (Грозный) - 3:9 (0:4)

Голы: А.Белоусов, 7 (0:1). Куманькин, 15 (0:2). М.Герасимов, 17 (0:3). М.Герасимов, 24 (0:4 с 10-м). Кондратьев, 26 (1:4). М.Герасимов, 26 (1:6). А.Белоусов, 28 (1:6). М.Герасимов, 38 (1:7). Шакиев, 39 (2:7). Голунов, 40 (2:8). Цыганков, 47 (3:8). Голунов, 48 (3:9).

ЛКС: 16. Исаков – 11. Горбунов, 12. Афанасов, 6. Цыганков, 9. Истомин - 4. Алханов, 3. Хромых, 10. Шакиев, 8. Адамов. 15. Кондратьев (К), 7. Ролдугин, 13. Муратов, 14. Хейруллаев, 5. Папин, 2. Бочаров.

«Беркут»: 16. Маркин - 21. Аносов (К), 22. Куманькин, 3. Аманбаев, 18. А. Белоусов - 17. Крутый, 8. Козлов, 77. Голунов, 71. Герасимов.

Предупреждения: Н.Горбунов, 1 - М.Герасимов, 17. К.Козлов, 18. Фолы: 7-8 (6-5).

Судьи А.Рязанов, А.Луговой (оба - Липецк).

25 августа. Липецкий район, Копцевы Хутора. СК «Атлант». 100 зрителей.