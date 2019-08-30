48 минут назад
Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ
Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций.
В Минэке признали, что принципиальных отличий между площадками нет, однако эксперты всё равно считают, что лучше оставить все существующие меры поддержки.
В России 26 особых экономических зон четырех типов: технико-внедренческий, промышленно-производственный, портовый и туристско-рекреационный. 707 российских и зарубежных резидентов создали 36,8 тыс. рабочих мест.
В то же время в России в общей сложности 106 ТОРов, в них работают 775 резидентов. ОЭЗ больше нацелена на поддержку технологичных производств, ТОР в моногородах — на выравнивание социально-экономического развития населенных пунктов.