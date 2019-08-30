В России

50 минут назад

В 675 российских школах нашли нарушения пожарной безопасности

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#пожарная безопасность

За неделю до начала учебного года в 675 школах России не была настроена система пожарной сигнализации.  

Датчики этих образовательных учреждений не передают сигнала тревоги в местные подразделения экстренных служб, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС РФ.  

Эксперты считают, что такая ситуация может быть связана с недостатком финансирования школ в регионах либо с человеческим фактором.  

Всего к концу августа надзорные органы МЧС обследовали более 49,7 тыс. образовательных организаций по всей стране — это примерно 94% всех школ. Чаще других нарушений встречаются именно проблемы с пожарной сигнализацией.  

Хуже всего дела обстоят в Дагестане: на момент подготовки материала школ с такими нарушениями в республике было 280. На втором месте Псковская область: сотрудникам 162 образовательных организаций региона в случае пожара придется самостоятельно вызывать экстренные службы.  

Стоит отметить, что серьезных нарушений, из-за которых школы могут не открыться вовремя, пока не обнаружено. В МЧС предполагают, что образовательные организации успеют исправить все выявленные нарушения. 
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#пожарная безопасность

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