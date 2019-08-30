Газоны в Липецке закончились раньше, чем лето (ФОТО)

Очередные примеры хамской парковки.

В нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем липецких автохамов, вновь речь пойдет о невыносимой привычке некоторых водителей оставлять свои машины на газонах.

Вверху фото с Катукова, 41, сделанное 27 августа в 12:50. Из-за таких «мастеров парковки» трава растет не везде, а местами.





Улица 8 марта, 27 августа, время - 7:15. Газон на месте стихийной стоянки сошел уже в летние месяцы. А значит «легкие города» в очередной раз уменьшились.





Космонавтов, 106. Здесь от газона уже не осталось ни травинки.





Возле детского сада №18 на улице Гагарина, 93/2. Ребенка предпочитают забирать на машине (вряд ли живут далеко, так как в этой части города мест в детсадах побольше, чем на «новых районах», прим.), а машину ставить в траву. Прививая ребенку собственную модель поведения и отношения к окружающему миру.

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