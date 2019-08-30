Общество

12 минут назад

Газоны в Липецке закончились раньше, чем лето (ФОТО)

2 199
#Автохамы #машины #парковки
Газоны в Липецке закончились раньше, чем лето (ФОТО)

Очередные примеры хамской парковки.

В нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем липецких автохамов, вновь речь пойдет о невыносимой привычке некоторых водителей оставлять свои машины на газонах.

Вверху фото с Катукова, 41, сделанное 27 августа в 12:50. Из-за таких «мастеров парковки» трава растет не везде, а местами.

8 марта, 28.jpg

Улица 8 марта, 27 августа, время - 7:15. Газон на месте стихийной стоянки сошел уже в летние месяцы. А значит «легкие города» в очередной раз уменьшились.

Космонавтов, 106.jpeg

Космонавтов, 106. Здесь от газона уже не осталось ни травинки.

ДС18.jpeg

Возле детского сада №18 на улице Гагарина, 93/2. Ребенка предпочитают забирать на машине (вряд ли живут далеко, так как в этой части города мест в детсадах побольше, чем на «новых районах», прим.), а машину ставить в траву. Прививая ребенку собственную модель поведения и отношения к окружающему миру.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

2 199
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

3 минуты назад
вы просто все завидуете успешным людям , автоладельцам , которые всего в жизни добились сами , и по праву заслужили себе свободу парковаться , хоть на газоне , хоть в бурьяне , хоть напротив окон первых этажей !
ответить

Автохам

8 минут назад
Воткните мне шило в покрышки!
ответить

Еще в рубрике

Лже-таксист бросил вызов государству?
#Автохамы #машины #парковки
28
Лже-таксист бросил вызов государству?

сегодня, 13:40

Общество
В лесах Липецкой области высокая вероятность пожаров
#лесные пожары
1
В лесах Липецкой области высокая вероятность пожаров

сегодня, 13:36

Общество
90-летнего ветерана войны в Липецке загрызли блохи
#блохи #управляющая компания
36
90-летнего ветерана войны в Липецке загрызли блохи

сегодня, 13:30

Общество
Липецких школьников зовут в Яндекс.Лицей
#образование
3
Липецких школьников зовут в Яндекс.Лицей

сегодня, 12:53

Общество
3 сентября в Липецкой области начнется дополнительный период сдачи ЕГЭ
#ЕГЭ
2
3 сентября в Липецкой области начнется дополнительный период сдачи ЕГЭ

сегодня, 11:46

Общество
2 сентября в Липецке не будут торговать спиртным
#алкоголь
12
2 сентября в Липецке не будут торговать спиртным

сегодня, 11:41

Общество