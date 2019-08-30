Лже-таксист бросил вызов государству?

Оштрафованный неделю назад за стоянку в неположенном месте водитель вновь вернулся к своему промыслу.

Водитель автомобиля «КIA», на которого постоянно жаловались читатели GOROD48 за парковку на автобусной остановкеи которого в итоге оштрафовала ГИБДД, судя по всему, опять взялся за старое.

Информацию о штрафе в отношении систематического нарушителя правил по статье 12.19 КоАП РФпоявилась в прошлую пятницу, 23 августа. А фото, которое вы видите, как утверждает приславший нам его липчанин, сделано 29 августа в 5:50 утра.

Выходит, меры административного воздействия оказались не столь эффективными? Или частный извозчик пошел на принцип и, полагая, что «снаряд» в одну воронку не попадает дважды», решил не покидать облюбованного места?

К слову, таксистом он оказался не настоящим. Как сообщили в ГИБДД, знаки такси на автомобиле установлены незаконно, за что в отношении водителя составлен протокол по ч.4. прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Но, как мы видим, «шашечки» на месте – стало быть, и здесь штрафы не возымели действия?