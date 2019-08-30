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Лже-таксист бросил вызов государству?

28 1559
#Автохамы #машины #парковки
Лже-таксист бросил вызов государству?

Оштрафованный неделю назад за стоянку в неположенном месте водитель вновь вернулся к своему промыслу.

Водитель автомобиля «КIA», на которого постоянно жаловались читатели GOROD48 за парковку на автобусной остановкеи которого в итоге оштрафовала ГИБДД, судя по всему, опять взялся за старое.

Информацию о штрафе в отношении систематического нарушителя правил по статье 12.19 КоАП РФпоявилась в прошлую пятницу, 23 августа. А фото, которое вы видите, как утверждает приславший нам его липчанин, сделано 29 августа в 5:50 утра.

Выходит, меры административного воздействия оказались не столь эффективными? Или частный извозчик пошел на принцип и, полагая, что «снаряд» в одну воронку не попадает дважды», решил не покидать облюбованного места?

К слову, таксистом он оказался не настоящим. Как сообщили в ГИБДД, знаки такси на автомобиле установлены незаконно, за что в отношении водителя составлен протокол по ч.4. прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Но, как мы видим, «шашечки» на месте – стало быть, и здесь штрафы не возымели действия?

28 1559
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (28)

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Как гость
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Лип

15 минут назад
гость, ты туповат? Я четко определил позицию! Я за тех кто выкладывает на всеобщее обозрение мудаков, нарушающих закон! Вопрос для защитников убого таксиста - почему он не может трудится, не нарушая закон? Если нарушает, то пусть получает наказание!
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гость

21 минуту назад
Лип, так ты за белых или за красных ! Определись , дружочек ! ;-)
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Бросил вызов

21 минуту назад
Какому государству?
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Странный он,

23 минуты назад
Убери шашечки,встань во дворе,у магаза где-нибудь и никто внимания не обратит
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пена

25 минут назад
лена, будешь писать - не обоссы колено! Вот такая ты лена!
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Лип

33 минуты назад
гость , в чем смысл твоей писанины? Надоели уроды, которые наезжают на людей, которые снимают и выкладывают мудаков, нарушающих закон. Поэтому мы в таком говне и живем, что никто не уважает закон. Респект людям, которые борются с такими мудаками!
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лена

40 минут назад
гость, на тебя уже не просто опорожнилась летающая корова-а насрала
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гость

43 минуты назад
Лип, а как ты думаешь ,а если он пальчик порежет и вызовет скорую , она бесплатно к нему * , или как в США за 1000 $ ?
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Таксист

43 минуты назад
Бомбил бомблю и буду бомбить!
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гость

44 минуты назад
лена, а если летающая корова на тебя опорожнится , стучать на кого будешь ?
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