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сегодня, 13:36

В лесах Липецкой области высокая вероятность пожаров

1 249
#лесные пожары
В лесах Липецкой области высокая вероятность пожаров
С 31 августа в Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов, горимость IV класса, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.



1 249
#лесные пожары

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