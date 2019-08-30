Происшествия
сегодня, 12:34
Пожилая липчанка упала в погреб и провела там два дня
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Вечером 29 августа спасатели Управления по делам ГО и ЧС Липецка, достали из погреба дачного домика в СНТ «Ремонтник» пожилую женщину.
Спасателей вызвали родственники женщины. Оказалось, что в глубокий подпол она упала за два дня до того, как ее нашли. При падении липчанка получила открытый перелом ноги, а два дня проведенные в погребе привели к сильному переохлаждению.
Спасатели вытащили женину из подвала с помощью альпинистского снаряжения и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Спасателей вызвали родственники женщины. Оказалось, что в глубокий подпол она упала за два дня до того, как ее нашли. При падении липчанка получила открытый перелом ноги, а два дня проведенные в погребе привели к сильному переохлаждению.
Спасатели вытащили женину из подвала с помощью альпинистского снаряжения и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
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Справедливый