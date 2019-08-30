Пожилая липчанка упала в погреб и провела там два дня

Вечером 29 августа спасатели Управления по делам ГО и ЧС Липецка, достали из погреба дачного домика в СНТ «Ремонтник» пожилую женщину.



Спасателей вызвали родственники женщины. Оказалось, что в глубокий подпол она упала за два дня до того, как ее нашли. При падении липчанка получила открытый перелом ноги, а два дня проведенные в погребе привели к сильному переохлаждению.



Спасатели вытащили женину из подвала с помощью альпинистского снаряжения и передали медикам для дальнейшей госпитализации.





