Происшествия

сегодня, 12:34

Пожилая липчанка упала в погреб и провела там два дня

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#спасатели
Пожилая липчанка упала в погреб и провела там два дня
Вечером 29 августа спасатели Управления по делам ГО и ЧС Липецка, достали из погреба дачного домика в СНТ «Ремонтник» пожилую женщину.

Спасателей вызвали родственники женщины. Оказалось, что в глубокий подпол она упала за два дня до того, как ее нашли. При падении липчанка получила открытый перелом ноги, а два дня проведенные в погребе привели к сильному переохлаждению.

Спасатели вытащили женину из подвала с помощью альпинистского снаряжения и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

 
1 617
#спасатели

Комментарии (1)

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Справедливый

12 минут назад
Где были её дети?
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