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сегодня, 12:29

Тело президента всплыло в реке

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#происшествия на воде
Тело президента всплыло в реке

В Москве-реке нашли труп руководителя Global Safe Group.

На севере Москвы обнаружили тело Дениса Щепетьева — президента компании Global Safe Group. Как сообщает РЕН ТВ, тело мужчины всплыло на поверхность Москвы-реки. На месте происшествия уже работают следователи. Они устанавливают обстоятельства гибели предпринимателя.

Global safe group позиционирует себя на рынке как единственная компания, специализирующаяся на создании и профессиональном управлении индивидуальной модели защищенности клиента. Приоритетом бизнеса ставился принцип индивидуального подхода к каждому клиенту. Известно, что ранее Щепетьев занимался арендой коммерческой недвижимости. Сейчас на него зарегистрированы две компании в сфере информационных технологий. Их совместный уставный капитал превышает 5 млн рублей. 

Фото: Global Safe Group
349
#происшествия на воде

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