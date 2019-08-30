Тело президента всплыло в реке

В Москве-реке нашли труп руководителя Global Safe Group.

На севере Москвы обнаружили тело Дениса Щепетьева — президента компании Global Safe Group. Как сообщает РЕН ТВ, тело мужчины всплыло на поверхность Москвы-реки. На месте происшествия уже работают следователи. Они устанавливают обстоятельства гибели предпринимателя.



Global safe group позиционирует себя на рынке как единственная компания, специализирующаяся на создании и профессиональном управлении индивидуальной модели защищенности клиента. Приоритетом бизнеса ставился принцип индивидуального подхода к каждому клиенту. Известно, что ранее Щепетьев занимался арендой коммерческой недвижимости. Сейчас на него зарегистрированы две компании в сфере информационных технологий. Их совместный уставный капитал превышает 5 млн рублей.



Фото: Global Safe Group

