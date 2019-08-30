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Тайна iPhone 11 нечаянно раскрылась
Чехлы для еще не представленной модели стали продавать в магазинах.
На портале Slashleaks опубликовали фото разноцветных чехлов для грядущих яблочных девайсов, выставленных на продажу в розничном магазине. Старшая модель может получить название iPhone 11 Pro Max - именно это написано на одном из чехлов, пишет «Российская газета». Кроме этого, бросается в глаза большой вырез под модуль камеры, которая, по слухам, получит значительное улучшение видео- и фотовозможностей, приблизив новые iPhone к профессиональным камерам. Примечательно то, что новые модели от Apple еще не представили широкой публике.
В конце августа компания Apple опубликовала приглашение на свое очередное мероприятие, на котором ожидается анонс смартфонов iPhone нового поколения. Оно состоится 10 сентября в 10 утра по местному времени в аудитории Steve Jobs Theater штаб-квартиры Apple в Купертино (Калифорния). Ожидается, что будут представлены три новых смартфона, продолжающих актуальные линейки iPhone, а одна из моделей может получить поддержку стилуса Apple Pencil. Также, вероятно, будут показаны новые версии iPad Pro и MacBook Pro.
В конце августа компания Apple опубликовала приглашение на свое очередное мероприятие, на котором ожидается анонс смартфонов iPhone нового поколения. Оно состоится 10 сентября в 10 утра по местному времени в аудитории Steve Jobs Theater штаб-квартиры Apple в Купертино (Калифорния). Ожидается, что будут представлены три новых смартфона, продолжающих актуальные линейки iPhone, а одна из моделей может получить поддержку стилуса Apple Pencil. Также, вероятно, будут показаны новые версии iPad Pro и MacBook Pro.
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28.08.2019 14:48В мире