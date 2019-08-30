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Пьяный дебош в самолете обернулся заключением в колонии

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#дебош #самолет #хулиганство
Пьяный дебош в самолете обернулся заключением в колонии

Из-за буйного пассажира пришлось сажать рейс Москва-Дюссельдорф.

Житель Новосибирска из-за пьяного дебоша на борту самолета из Москвы в Дюссельдорф проведет в колонии-поселении четыре месяца. Приговор мужчине, обвиняемому по п. «в» ч.1 ст.213 УК РФ, вынесли в Гурьевском районном суде Калининградской области.

Пассажир зашел на борт самолета в состоянии алкогольного опьянения. Он начал нецензурно выражаться. Когда мужчину попытались усмирить, он пустил в дело кулаки и устроил драку. Самолет, летевший в Дюссельдорф, пришлось экстренно сажать из-за хулигана на борту. Посадка произошла в Калининградской области, в аэропорту Храброво.
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#дебош #самолет #хулиганство

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