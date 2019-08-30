Мать умершего в больнице младенца обвинили в смерти ребенка

Малыша доставили врачам в крайне тяжелом состоянии.

Мать трехмесячного истощенного младенца, не существовавшего по документам и умершего в июле в больнице в Сочи, обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.



Установлено, что 34-летняя жительница поселка Нижняя Хобза Лазаревского района Сочи в апреле у себя дома родила ребенка. Родители мальчика не стали извещать о его появлении никакие органы, не поставили на учет у медиков и не дали возможности врачам провести осмотры младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения заболеваний, в том числе и врожденных. По документам мальчика просто не существовало. Здоровьем ребенка семья обеспокоилась только в июне, когда младенец стал отказываться от еды. Малыш поступил в реанимацию больницы Сочи в конце июня. Медики сообщили в полицию, что ребенок находился в крайне истощенном состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов.



По данным местных СМИ, родители мальчика не обращались к врачам, так как не доверяли им: раньше у женщины был выкидыш. Они считали, что малыш здоров, и кормили его грудным молоком. Известно, что супруги увлекались экстрасенсорикой и зарабатывали, снимая порчи и проводя тренинги.