Память капитана «Металлурга» увековечат в Смоленске

Сергей Филиппенков был капитаном нашей команды, когда она в последний раз выходила в первый дивизион.

Мемориальную доску установят на фасаде школы №17 в Смоленске, где раньше учился экс-капитан липецкого «Металлурга» Сергей Филиппенков.

Филиппенков – уроженец Смоленска и известный футболист. В 1998-2001 гг. он играл за ЦСКА, проведя футболке ровно 100 матчей в Высшей лиге и забив 17 мячей. Помог армейцам взять «серебро» чемпионата России 1998 года и «бронзу» 1999 года. В 2008 году выступал за липецкий «Металлург», бал капитаном команды, которая добилась пока последнего значительного успеха в липецком футболе – выиграла чемпионат зоны «Центр» и завоевала путевку в первый дивизион (нынешнюю ФНЛ).

Филиппенков вскоре завершил карьеру, работал тренером в родном Смоленске, позже возглавил пензенский «Зенит». Один из своих последних матчей провел в качестве главного тренера «Зенита» в Липецке, где его приезд вызвал ажиотаж у болельщиков.

15 октября 2015 года его жизнь трагически оборвалась. Во время товарищеского матча ветеранов в Пензе (Филиппенков забил гол) он почувствовал себя плохо. В машине скорой помощи за жизнь тренера врачи боролись почти на протяжении часа, но спасти его не удалось.

Кстати, одна мемориальная доска в память о Сергее Филиппенкове уже существует: она была установлена в Пензе еще в 2016 году.

Фото: Спорт в Смоленске