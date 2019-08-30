3 сентября в Липецкой области начнется дополнительный период сдачи ЕГЭ

Дополнительный период сдачи ЕГЭ в 2019 году начнется 3 сентября с экзамена по русскому языку и продлится до 20 сентября. Сдавать ЕГЭ в дополнительный период 2019 года планируют 37 человек.



Как сообщает пресс-служба Управления образования и науки Липецкой области, сдать экзамены в сентябрьские сроки могут обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.



Для проведения ЕГЭ в дополнительный период на базе липецкой школы №40 организован пункт проведения экзамена (ППЭ). Также, как и прошлые периоды, для проведения ЕГЭ будет использоваться технология печати контрольных измерительных материалов и сканирование экзаменационных материалов непосредственно в ППЭ. Также будет вестись видеонаблюдение.

