Общество

23 минуты назад

3 сентября в Липецкой области начнется дополнительный период сдачи ЕГЭ

93
#ЕГЭ
3 сентября в Липецкой области начнется дополнительный период сдачи ЕГЭ
Дополнительный период сдачи ЕГЭ в 2019 году начнется 3 сентября с экзамена по русскому языку и продлится до 20 сентября. Сдавать ЕГЭ в дополнительный период 2019 года планируют  37 человек. 

Как сообщает пресс-служба Управления образования и науки Липецкой области, сдать экзамены в сентябрьские сроки могут обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.  

Для проведения ЕГЭ в дополнительный период на базе липецкой школы №40 организован пункт проведения экзамена (ППЭ). Также, как и прошлые периоды, для проведения ЕГЭ будет использоваться технология печати контрольных измерительных материалов и сканирование экзаменационных материалов непосредственно в ППЭ. Также будет вестись видеонаблюдение. 
93
#ЕГЭ

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