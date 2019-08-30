В России
31 минуту назад
Работать по 12 часов в неделю — не фантастика
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Прогнозы китайского миллиардера оценили российские депутаты.
Переход к 12-часовой рабочей неделе реален в долгосрочной перспективе, а сокращение продолжительности рабочего дня - историческая неизбежность, считают опрошенные РИА Новости депутаты Госдумы.
- Будет в ближайшие 5-10 лет, где-то раньше. Но мы должны не выпадать из цивилизации. Мы должны отдых превратить в творческую сферу, чтобы нам был не лежанием на диване, – выразил мнение один из депутатов Госдумы Геннадий Онищенко.
В свою очередь, парламентарий Виталий Милонов назвал сокращение продолжительности рабочего дня неизбежным."Уверен, что в обозримом будущем "пятница" будет начинаться уже в четверг и отдыхать мы все сможем по три дня", сказал он.
Основатель компании Alibaba Group Джек Ма заявил в четверг на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае, что в ближайшие 10-20 лет искусственный интеллект во многом заменит человека, и в перспективе люди должны работать "три дня в неделю, каждый день по четыре часа", напоминает издание.
- Будет в ближайшие 5-10 лет, где-то раньше. Но мы должны не выпадать из цивилизации. Мы должны отдых превратить в творческую сферу, чтобы нам был не лежанием на диване, – выразил мнение один из депутатов Госдумы Геннадий Онищенко.
В свою очередь, парламентарий Виталий Милонов назвал сокращение продолжительности рабочего дня неизбежным."Уверен, что в обозримом будущем "пятница" будет начинаться уже в четверг и отдыхать мы все сможем по три дня", сказал он.
Основатель компании Alibaba Group Джек Ма заявил в четверг на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае, что в ближайшие 10-20 лет искусственный интеллект во многом заменит человека, и в перспективе люди должны работать "три дня в неделю, каждый день по четыре часа", напоминает издание.
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