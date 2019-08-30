В России

31 минуту назад

Работать по 12 часов в неделю — не фантастика

86
#работа
Работать по 12 часов в неделю — не фантастика

Прогнозы китайского миллиардера оценили российские депутаты.

Переход к 12-часовой рабочей неделе реален в долгосрочной перспективе, а сокращение продолжительности рабочего дня - историческая неизбежность, считают опрошенные РИА Новости депутаты Госдумы.

- Будет в ближайшие 5-10 лет, где-то раньше. Но мы должны не выпадать из цивилизации. Мы должны отдых превратить в творческую сферу, чтобы нам был не лежанием на диване, – выразил мнение один из депутатов Госдумы Геннадий Онищенко.

В свою очередь, парламентарий Виталий Милонов назвал сокращение продолжительности рабочего дня неизбежным."Уверен, что в обозримом будущем "пятница" будет начинаться уже в четверг и отдыхать мы все сможем по три дня", сказал он.

Основатель компании Alibaba Group Джек Ма заявил в четверг на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае, что в ближайшие 10-20 лет искусственный интеллект во многом заменит человека, и в перспективе люди должны работать "три дня в неделю, каждый день по четыре часа", напоминает издание.
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#работа

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