Спорт

33 минуты назад

Сильнейший мотогонщик Тамбовской области живет… в Липецке

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#Мотокросс
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Сильнейший мотогонщик Тамбовской области живет… в Липецке

Сильнейшие участники тамбовского турнира теперь переезжают в Липецк и завтра выступят в районе Октябрьского моста.

Победителем открытого чемпионата Тамбовской области по мотокроссу в гонках мотоциклов с объемом двигателя 250 кубических сантиметров стал липчанин Виталий Ефимов.

Наш земляк выиграл оба зачетных заезда и заслуженно получил «золотую» медаль. Вторым в общем зачете стал Владислав Выхрестюк из Воронежа, третьим – хозяин трассы Максим Выгузов из Тамбова.

Отметим, солидный «кворум» участников: на старт вышли ровно два десятка гонщиков из Липецкой, Тамбовской,Рязанской, Орловской областей, а также республики Мордовия.

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Многие из этих спортсменов теперь держат курс на Липецк: завтра, 31 августа в районе октябрьского моста пройдет фестиваль технических видов спорта «Движение», в рамках которого состоится открытый Кубок Липецкой области по мотокроссу. Гонки начнутся в 11.00 и продолжатся до позднего вечера.

Фото из архива Виталия Ефимова.

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#Мотокросс
2

Комментарии (3)

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16й присоединяется

12 минут назад
Мы за спорт! Придём обязательно!
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2468

15 минут назад
завтра уже 31 октября!!!ну и время летит
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Алканы 15-го

26 минут назад
Поедем посмотреть! Нам нравится когда ездыкают по буграм
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