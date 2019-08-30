Сильнейший мотогонщик Тамбовской области живет… в Липецке

Сильнейшие участники тамбовского турнира теперь переезжают в Липецк и завтра выступят в районе Октябрьского моста.

Победителем открытого чемпионата Тамбовской области по мотокроссу в гонках мотоциклов с объемом двигателя 250 кубических сантиметров стал липчанин Виталий Ефимов.

Наш земляк выиграл оба зачетных заезда и заслуженно получил «золотую» медаль. Вторым в общем зачете стал Владислав Выхрестюк из Воронежа, третьим – хозяин трассы Максим Выгузов из Тамбова.

Отметим, солидный «кворум» участников: на старт вышли ровно два десятка гонщиков из Липецкой, Тамбовской,Рязанской, Орловской областей, а также республики Мордовия.







Многие из этих спортсменов теперь держат курс на Липецк: завтра, 31 августа в районе октябрьского моста пройдет фестиваль технических видов спорта «Движение», в рамках которого состоится открытый Кубок Липецкой области по мотокроссу. Гонки начнутся в 11.00 и продолжатся до позднего вечера.

Фото из архива Виталия Ефимова.