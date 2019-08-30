В России

39 минут назад

Офис Зеленского опроверг данные об обмене заключенными

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#обмен #Россия #Украина
Офис Зеленского опроверг данные об обмене заключенными

Процесс передачи граждан России и Украины на родину не завершен.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией. Администрация лидера Украины опровергла сообщение, что украинские моряки и режиссер Олег Сенцов уже летят домой. При этом отмечается, что о взаимном освобождении удерживаемых лиц сообщат на официальных каналах. Об этом сообщается в Facebook офиса.

 В сообщении отмечается, что подобный «информационный хаос» из-за непроверенной информации возникает уже не в первый раз. Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская уточнила, что процесс переговоров по обмену сложный, и он продолжается. Она также призвала журналистов не распространять непроверенную информацию, напоминают «Известия».

 В ночь на 30 августа сотрудница Верховной рады Анна Исламова написала в Facebook, что обмен уже завершился, уточняют «Ведомости». По ее данным, Россия освободила украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе (24 человека), режиссера Олега Сенцова, а также осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной активизировались в конце июня, когда Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вернуть задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков. В середине июля президенты провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, работу по возвращению удерживаемых лиц. На прошлой неделе источники сообщили о выходе переговоров об обмене на финальную стадию, напоминает РБК.



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#обмен #Россия #Украина

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