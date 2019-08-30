В России

46 минут назад

Ввоз пластикового мусора в Россию вырос на треть

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#мусор #пластик #импорт #экспорт
Ввоз пластикового мусора в Россию вырос на треть

Бизнесу не хватает сырья.

Россия наращивает импорт пластиковых отходов, а макулатуру, напротив, все больше продает за рубеж. Переработчики при этом жалуются на дефицит вторсырья. Фундаментальная причина — отсутствие раздельного сбора мусора, пишет РБК. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.

Закупки пластика в других странах выросли за год на 32%, о чем свидетельствует таможенная статистика, уточняет «Дума ТВ». По данным таможенной статистики, импорт пластика в страну за 2018 год превысил 20 миллионов долларов. Больше всего такого вторсырья РФ закупает у Турции (6,25 миллиона долларов за 2018 год), Белоруссии (3,1 миллиона долларов) и Японии (2,8 миллиона долларов). По информации Росприроднадзора, общий импорт отходов в 2018 году составил 314,7 тысячи тонн, или 0,004% от всех отходов, произведенных за год.

«Гринпис» отмечает, что каждый год в стране образуется около трех миллионов тонн пластиковых отходов. На данный момент перерабатывается не более 12 % от общего числа отходов. На сегодняшний день эксперты оценивают общую площадь российских свалок в более чем 4 миллиона гектаров. Глава Комитета по экологии и охране окружающей среды, депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Бурматов отмечал, что отказ от пластика для страны неизбежен, но при этом нужно разработать альтернативу данному виду упаковки.
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#мусор #пластик #импорт #экспорт

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