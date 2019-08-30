В России

53 минуты назад

Школьные каникулы могут продлить до 1 октября

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#каникулы #образование
Школьные каникулы могут продлить до 1 октября

С таким предложением выступили в Государственной Думе.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября, сообщает РИА Новости. Он обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Парламентарий уверен, что у учеников и студентов очень высокая нагрузка: экзамены заканчиваются к началу июля и фактически каникулы длятся всего два месяца. Кроме этого, многие из них предпочитают летом работать. Потому времени на поноценный отдых не остается.

Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября. В качестве пилотного проекта данную идею можно реализовать в Хабаровском и Приморском краях, уточняют «Вести».

Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре, считает депутат.
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#каникулы #образование

Комментарии (1)

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ира

24 минуты назад
подумайте о больных детях где взять деньги на лечение
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