В мире

57 минут назад

Трамп отказался ехать в Польшу

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#ураган #Трамп #Польша #США
Трамп отказался ехать в Польшу

Причиной отмена визита стал ураган в США.

Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу, сообщает «Коммерсант». Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак прокомментировал решение президента США Дональда Трампа перенести визит в Варшаву. Как пишет RT, речь идёт не об отмене визита, а об его переносе. Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.

Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис объявил в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан". Он может стать одним из крупнейших в истории США, заявил в четверг президент страны Дональд Трамп, напоминают РИА Новости. "Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне, из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана - "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.
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#ураган #Трамп #Польша #США

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