Пьяный 25-летний липчанин решил доехать до дома на чужой машине и попал под уголовное дело

Полицейские направили в суд уголовное дело по обвинению 25-летнего липчанина в неправомерном завладении автомобилем.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в июле этого года пьяный обвиняемый забрался в чужой «ВАЗ 2106», припаркованный на улице 50 лет НЛМК, и решил доехать до своего дома. Тронувшуюся машину заметил ее хозяин, он задержал угонщика и и передал его полицейским.



В совершении преступления липчанин признался полностью, ему грозит до пяти лет лишения свободы.



