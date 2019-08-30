Происшествия

59 минут назад

Пьяный 25-летний липчанин решил доехать до дома на чужой машине и попал под уголовное дело

3 598
#Авария #ДТП
Пьяный 25-летний липчанин решил доехать до дома на чужой машине и попал под уголовное дело
Полицейские направили в суд уголовное дело по обвинению 25-летнего липчанина в неправомерном завладении автомобилем.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в июле этого года пьяный обвиняемый забрался в чужой «ВАЗ 2106», припаркованный на улице 50 лет НЛМК, и решил доехать до своего дома. Тронувшуюся машину заметил ее хозяин, он задержал угонщика и и передал его полицейским.

В совершении преступления липчанин признался полностью, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

3 598
#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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Серега

8 минут назад
Новости колхоза епт
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Питушитель

36 минут назад
Будет пердеть в тазик, каким дауном нужно было быть.
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ик-3

41 минуту назад
Его ожидают на тройке.
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