Происшествия
59 минут назад
Пьяный 25-летний липчанин решил доехать до дома на чужой машине и попал под уголовное дело
Полицейские направили в суд уголовное дело по обвинению 25-летнего липчанина в неправомерном завладении автомобилем.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в июле этого года пьяный обвиняемый забрался в чужой «ВАЗ 2106», припаркованный на улице 50 лет НЛМК, и решил доехать до своего дома. Тронувшуюся машину заметил ее хозяин, он задержал угонщика и и передал его полицейским.
В совершении преступления липчанин признался полностью, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в июле этого года пьяный обвиняемый забрался в чужой «ВАЗ 2106», припаркованный на улице 50 лет НЛМК, и решил доехать до своего дома. Тронувшуюся машину заметил ее хозяин, он задержал угонщика и и передал его полицейским.
В совершении преступления липчанин признался полностью, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Серега
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