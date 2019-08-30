Происшествия

сегодня, 09:33

Липчанка обманом получила в банке более 400`000 рублей

34 818
#мошенничество #кредит #банк
Липчанка обманом получила в банке более 400`000 рублей

Женщина вручила менеджеру фальшивые справки о доходах.

Мировой судья СУ №15 Советского района вынесла приговор социальному работнику, которую обвинили в мошенничестве. Липчанка призналась в том, что обманом получила в банке деньги.

21 марта 2018 года женщина пришла в отделение банка на улице Советской в Липецке, чтобы получить кредит и кредитную карту. Для того, что банк одобрил займы, липчанка соврала менеджеру про свою зарплату. Женщина вручила сотруднице банка фиктивные справки о доходах, а также указала, что работает технологом на заводе и получает там ежемесячно по 31 249 рублей. Банк одобрил выдачу займа и кредитной карты на общую сумму 422 401 рубль. Мошенница присвоила себе всю сумму и потратила деньги.

Суд признал женщину виновной в преступлении и наказал ее штрафом в 25 000 рублей. Эти деньги поступят в доход государства.
34 818
#мошенничество #кредит #банк

Комментарии (34)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мэйсон

2 минуты назад
За Артамонова! Глядите как преобразился наш городок. Парки, дороги, пешеходные зоны. Это всё для вас липчане. Это он сделал. А то живёте в дерьме, копышетесь как черьви в навозе. Да ещё и за коммуниста собираетесь голосовать.
ответить

Согласен

8 минут назад
Обязательно приходите, Голосовать надо за любого , но только не за партию власти Единая Россия , там одни жулики и мошенники , и они устроили пенсионный геноцид Народа России , Мы это должны помнить всю жизнь , это враги Народа России.
ответить

Да ,,,

11 минут назад
"Липчанка обманом получила в банке более 400`000 рублей" - Молодец Липчанка , жалко что попалась , банки всё равно все иностранные и зарубежные , включая Сбербанк ....
ответить

Петюня Вихрь

16 минут назад
Ой молодец баба
ответить

Пётр

22 минуты назад
После закрытия !, Большая неявка, может по губам артомону провести. Так что, ты засланец. Байкот любым путинским выборам!
ответить

Сам сасай холоп

24 минуты назад
Тогда за тебя проголосуют козлы!, Так рот закрой, что бы не сасайкать. А ты агитируешь ходить и хрены ловить с открытым ртом. Лучшее, что можно сделать, оставить факт неявки, проверив проток, и свалить. Но даже это минут не стоит, лучше дома свои дела сделать или поработать.
ответить

После закрытия !

29 минут назад
Иван, Все неиспользованные билютени превратятся в поддержку путинской воровской власти !.
ответить

Леопольд.

30 минут назад
Красава.Только мало взяла.
ответить

Тогда за тебя проголосуют козлы!

31 минуту назад
Сасай, А ты как раз будешь потом сосать!.
ответить

Иван

31 минуту назад
Тогда, Так зачем вообще сраку надрывать перед чмохами. Единственное что стоит сделать, это прийти, уж если так хочется, перед самый окончанием, проверить журнал и не расписываться в протоколе, но наблюдающих там отправят нафиг, вас будут долго чмарить, всё это уже пройдено. Ни в коем случае не связываться с играми козлов вообще!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Пьяный 25-летний липчанин решил доехать до дома на чужой машине и попал под уголовное дело
#Авария #ДТП
3
Пьяный 25-летний липчанин решил доехать до дома на чужой машине и попал под уголовное дело

58 минут назад

Происшествия
В столкновении «ВАЗа» и грузовика пострадали двое детей
#Авария #ДТП
4
В столкновении «ВАЗа» и грузовика пострадали двое детей

сегодня, 09:20

Происшествия
Спасатели уничтожили изъятую полицейскими взрывчатку
#боеприпасы
1
Спасатели уничтожили изъятую полицейскими взрывчатку

сегодня, 08:33

Происшествия
В елецкой городской городской больнице 40-летняя женщина умерла от разрывов внутренних органов
#убийство
17
В елецкой городской городской больнице 40-летняя женщина умерла от разрывов внутренних органов

вчера, 17:12

Происшествия
34-летняя липчанка украла у собутыльника банковскую карту
#кража
10
34-летняя липчанка украла у собутыльника банковскую карту

вчера, 15:34

Происшествия
В Липецке ограбили ювелирный магазин и ломбард
#ограбление
81
В Липецке ограбили ювелирный магазин и ломбард

вчера, 11:42

Происшествия