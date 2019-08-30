Липчанка обманом получила в банке более 400`000 рублей

Женщина вручила менеджеру фальшивые справки о доходах.

Мировой судья СУ №15 Советского района вынесла приговор социальному работнику, которую обвинили в мошенничестве. Липчанка призналась в том, что обманом получила в банке деньги.



21 марта 2018 года женщина пришла в отделение банка на улице Советской в Липецке, чтобы получить кредит и кредитную карту. Для того, что банк одобрил займы, липчанка соврала менеджеру про свою зарплату. Женщина вручила сотруднице банка фиктивные справки о доходах, а также указала, что работает технологом на заводе и получает там ежемесячно по 31 249 рублей. Банк одобрил выдачу займа и кредитной карты на общую сумму 422 401 рубль. Мошенница присвоила себе всю сумму и потратила деньги.



Суд признал женщину виновной в преступлении и наказал ее штрафом в 25 000 рублей. Эти деньги поступят в доход государства.

