Происшествия
сегодня, 09:33
Липчанка обманом получила в банке более 400`000 рублей
34 818
Женщина вручила менеджеру фальшивые справки о доходах.
Мировой судья СУ №15 Советского района вынесла приговор социальному работнику, которую обвинили в мошенничестве. Липчанка призналась в том, что обманом получила в банке деньги.
21 марта 2018 года женщина пришла в отделение банка на улице Советской в Липецке, чтобы получить кредит и кредитную карту. Для того, что банк одобрил займы, липчанка соврала менеджеру про свою зарплату. Женщина вручила сотруднице банка фиктивные справки о доходах, а также указала, что работает технологом на заводе и получает там ежемесячно по 31 249 рублей. Банк одобрил выдачу займа и кредитной карты на общую сумму 422 401 рубль. Мошенница присвоила себе всю сумму и потратила деньги.
Суд признал женщину виновной в преступлении и наказал ее штрафом в 25 000 рублей. Эти деньги поступят в доход государства.
21 марта 2018 года женщина пришла в отделение банка на улице Советской в Липецке, чтобы получить кредит и кредитную карту. Для того, что банк одобрил займы, липчанка соврала менеджеру про свою зарплату. Женщина вручила сотруднице банка фиктивные справки о доходах, а также указала, что работает технологом на заводе и получает там ежемесячно по 31 249 рублей. Банк одобрил выдачу займа и кредитной карты на общую сумму 422 401 рубль. Мошенница присвоила себе всю сумму и потратила деньги.
Суд признал женщину виновной в преступлении и наказал ее штрафом в 25 000 рублей. Эти деньги поступят в доход государства.
34 818
Перри Мэйсон
Согласен
Да ,,,
Петюня Вихрь
Пётр
Сам сасай холоп
После закрытия !
Леопольд.
Тогда за тебя проголосуют козлы!
Иван