Общество

сегодня, 09:12

Липчане подарили детям Донбасса учебники

13 302
#помощь #образование
Липчане подарили детям Донбасса учебники

В ДНР поступила партия школьной литературы.

В Донецке состоялась церемония передачи учебной литературы для старшеклассников. Ее в качестве гуманитарной помощи передали из Липецкой области, сообщает «Русский центр ДНР».

- 2 000 учебников по географии, литературе, алгебре, физике и геометрии прибыли в Донецк из Липецкой области с целью поддержания российского образования среди молодежи ДНР, - уточняют в организации.

Передача учебной литературы для старшеклассников прошла на территории Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования и поступила на баланс Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
13 302
#помощь #образование

Комментарии (13)

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Перри Мейсон

1 минуту назад
Хорошее дело. Особенно учебник географии, где Крым наш. А то вна Украине до сих пор его своим считают)))
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Ваш

2 минуты назад
Лучше бы липчане перестали посылать и поддерживать ихтамнетов
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Мимино

6 минут назад
В Липецких учебных заведениях давно пора вводить изучение армянского языка. Город делать побратимом Еревана. Центр РФ всё таки, пора привыкать к реалиям...
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Серега

9 минут назад
Свои дети не нужны, но мы кормим всех подряд, е б а на я власть, будьте вы прокляты
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Липчанин

34 минуты назад
Иван -а мой вова это кто?
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пусть

39 минут назад
министр обороны и купил бы им учебники. его боеприпасами весь Донбасс и раздолбили
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Иван

54 минуты назад
Липчанин, Вот * ты и стал, когда твой вова, в твоём городе, собирает с тебя книги, которые на налоги напридуманы.
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Статья такая в УК есть

58 минут назад
Это называется, как его.. Спонсирование терроризма
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Липчанин

сегодня, 09:35
я не чего не дарил ,б..я буду
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Иван

сегодня, 09:30
Вопрос, Вове задай вопрос, или артемону.
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