Липчане подарили детям Донбасса учебники

В ДНР поступила партия школьной литературы.

В Донецке состоялась церемония передачи учебной литературы для старшеклассников. Ее в качестве гуманитарной помощи передали из Липецкой области, сообщает «Русский центр ДНР».



- 2 000 учебников по географии, литературе, алгебре, физике и геометрии прибыли в Донецк из Липецкой области с целью поддержания российского образования среди молодежи ДНР, - уточняют в организации.



Передача учебной литературы для старшеклассников прошла на территории Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования и поступила на баланс Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.