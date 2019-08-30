Общество
сегодня, 09:12
Липчане подарили детям Донбасса учебники
13 302
В ДНР поступила партия школьной литературы.
В Донецке состоялась церемония передачи учебной литературы для старшеклассников. Ее в качестве гуманитарной помощи передали из Липецкой области, сообщает «Русский центр ДНР».
- 2 000 учебников по географии, литературе, алгебре, физике и геометрии прибыли в Донецк из Липецкой области с целью поддержания российского образования среди молодежи ДНР, - уточняют в организации.
Передача учебной литературы для старшеклассников прошла на территории Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования и поступила на баланс Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
- 2 000 учебников по географии, литературе, алгебре, физике и геометрии прибыли в Донецк из Липецкой области с целью поддержания российского образования среди молодежи ДНР, - уточняют в организации.
Передача учебной литературы для старшеклассников прошла на территории Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования и поступила на баланс Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
13 302
Перри Мейсон
Ваш
Мимино
Серега
Липчанин
пусть
Иван
Статья такая в УК есть
Липчанин
Иван