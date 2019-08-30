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сегодня, 09:04

Украшения для Нижнего парка выбирают в Instagram

12 936
#голосование
Украшения для Нижнего парка выбирают в Instagram

Евгения Уваркина ждет комментариев липчан.

Мэр Липецка Евгеня Уваркина разместила в своем Instagram два эскиза арт-объектов, которые могут появиться в Нижнем парке. Новые визитные карточки парка предложили дизайнеры.

 - На первом эскизе современная инсталляция, демонстрирующая одновременно молекулы металла и россыпь капель целебной липецкой воды. Важные символы города в единой уникальной форме, - пишет глава города. - На втором - застывшая в металле капля воды, сохраняющая историю города и объединяющая дары липецкой земли в лаконичную форму. ⠀




Евгения Уваркина призвала липчан оставлять в комментариях свое мнение о том, какой арт-объект им нравится больше, а также высказываться насчет идей благоустройства Нижнего парка. Под постом мэра оставлено уже более 400 комментариев: к единому мнению о победе первого или второго арт-объекта пользователи не пришли. Зато оставили массу своих рекомендаций: кто-то просит сделать объекты удобными для селфи, кто-то -антивандальными, кто-то — поискать идеи получше тех, что выдвинуты на голосование.
12 936
#голосование

Комментарии (12)

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Да уж!

1 минуту назад
До сих пор вершиной маразма была ублюдочная скульптура Бременских музыкантов у детской поликлиники №1. Но мериха решила победить в битве глупости.
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Липецк

3 минуты назад
Беседка шлак. Нахрен не нужны дизайнеры морковкой в голове
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Горячая десятка

6 минут назад
А мэр знает что-нибудь кроме интернета?
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Горячая десятка

9 минут назад
Верните бесплатный источник с минеральной водой- и оставьте деревья в покое они сто лет стояли, а всякие однодневные директора и мэры уродуют парки!
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Молекула металла?6...ь

16 минут назад
Какие вещества эти "творцы" принимают? как же за-до-лба-ли все эти бесчисленные но дорогостоящие свистелки-перделки
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Тюремный психолог Джейн

21 минуту назад
Вот это чудо с решетками, как у камеры в которой сидит педофил и насильник, особенно близка Липецку. Гулюшки будут садиться на нее и серить вниз. В итоге все эти уголовные вшитые в крайнюю плоть члена шары для увеличения его объема - окажуться засранными, как и весь Липецк. Второе ЯЙЦО динозавра - это проплаченная РЕКЛАМА МТС, за которую будут платить сами липчане
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Викторм

34 минуты назад
Вот, да. Что с общественными туалетами? Инсталляции они выставляют...
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Пипец

39 минут назад
А в Липецке динозавры яйца у откладывали? Да уберите эту пустоголовую. Город стремительно превращается в деревню, воды горячей до сих пор нет, а эта плодоножка х...й занимается.
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Крутских

44 минуты назад
Просто можно поставить стенд где написать сумму которую вы потратили на эту дерьмо вую реконструкцию
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007

50 минут назад
украшения!!!!!!!!мля у мэра что в городе нет других проблем???
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