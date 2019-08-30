Украшения для Нижнего парка выбирают в Instagram

Евгения Уваркина ждет комментариев липчан.

Мэр Липецка Евгеня Уваркина разместила в своем Instagram два эскиза арт-объектов, которые могут появиться в Нижнем парке. Новые визитные карточки парка предложили дизайнеры.- На первом эскизе современная инсталляция, демонстрирующая одновременно молекулы металла и россыпь капель целебной липецкой воды. Важные символы города в единой уникальной форме, - пишет глава города. - На втором - застывшая в металле капля воды, сохраняющая историю города и объединяющая дары липецкой земли в лаконичную форму. ⠀Евгения Уваркина призвала липчан оставлять в комментариях свое мнение о том, какой арт-объект им нравится больше, а также высказываться насчет идей благоустройства Нижнего парка. Под постом мэра оставлено уже более 400 комментариев: к единому мнению о победе первого или второго арт-объекта пользователи не пришли. Зато оставили массу своих рекомендаций: кто-то просит сделать объекты удобными для селфи, кто-то -антивандальными, кто-то — поискать идеи получше тех, что выдвинуты на голосование.