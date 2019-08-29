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36 минут назад
Липецкая вечЁрка: ограбление ломбарда, вывих депутатов и открытие парка
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 29 августа.
На улице Космонавтов ограбили ювелирный магазин «Малахит» и ломбард «Элит». То, что ювелирку и ломбард ночью посетили воры, стало понятно работникам этих организаций, когда они утром вошли в помещение по улице Космонавтов, 44/1. Потерпевшие тут же позвонили по телефону «02». По горячим следам никого задержать не удалось, несмотря на присутствие кинолога.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка объявил о проведении публичных слушаний по вопросам капитального строительства. Помимо вопросов, связанных со планами достройки частных домов и складских помещений, на публичных слушаниях обсудят проекты социально ориентированного строительства. Так, на улице Терешковой хотят построить выставочный зал.
Прокуратура выправила законодательный вывих депутатов областного Совета. Парламентариям указали на то, что они не вправе выкручивать руки федеральным омбудсменам при согласовании согласования региональных Уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимателей. Ранее депутаты облсовета пытались дважды утвердить в должности регионального бизнес-омбудсмена Юрия Божко, уволенного Игорем Артамоновым с должности первого вице-губернатора в начале года. Кандидатуру уже советника врио губернатора Юрия Божко отклонил федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов из-за отсутствия у него предпринимательского опыта и опыта в защите прав предпринимателей
2 сентября состоится официальное открытие обновленного парка «Быханов сад». С 18:00 в парке начнут работу интерактивные площадки и анимационные зоны, на малой сцене пройдет выступление Липецкого джазового оркестра, а на главной сцене выступит сводный хор «CANTUS COR» и другие академические липецкие коллективы. Около 20:00 на сцену выйдет хедлайнер вечера – проект хормейстера Михаила Турецкого «Soprano». Кстати, сегодня корреспонденты GOROD48 побывали в парке и увидели, как сейчас там обстоят дела.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка объявил о проведении публичных слушаний по вопросам капитального строительства. Помимо вопросов, связанных со планами достройки частных домов и складских помещений, на публичных слушаниях обсудят проекты социально ориентированного строительства. Так, на улице Терешковой хотят построить выставочный зал.
Прокуратура выправила законодательный вывих депутатов областного Совета. Парламентариям указали на то, что они не вправе выкручивать руки федеральным омбудсменам при согласовании согласования региональных Уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимателей. Ранее депутаты облсовета пытались дважды утвердить в должности регионального бизнес-омбудсмена Юрия Божко, уволенного Игорем Артамоновым с должности первого вице-губернатора в начале года. Кандидатуру уже советника врио губернатора Юрия Божко отклонил федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов из-за отсутствия у него предпринимательского опыта и опыта в защите прав предпринимателей
2 сентября состоится официальное открытие обновленного парка «Быханов сад». С 18:00 в парке начнут работу интерактивные площадки и анимационные зоны, на малой сцене пройдет выступление Липецкого джазового оркестра, а на главной сцене выступит сводный хор «CANTUS COR» и другие академические липецкие коллективы. Около 20:00 на сцену выйдет хедлайнер вечера – проект хормейстера Михаила Турецкого «Soprano». Кстати, сегодня корреспонденты GOROD48 побывали в парке и увидели, как сейчас там обстоят дела.
GTX 660
09 сентября 2019