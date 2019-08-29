В елецкой городской городской больнице 40-летняя женщина умерла от разрывов внутренних органов

Подозреваемый в нанесении ельчанке смертельных травм задержан.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по факту смерти 40-летней жительницы Липецкой области.



По предварительным данным, в августе 2019 года потерпевшая была госпитализирована с телесными повреждениями в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко» в которой скончалась в этот же день от полученных травм.



Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть потерпевшей наступила от разрыва внутренних органов. Кроме того, у потерпевшей обнаружены множественные кровоподтёки на теле.



Личность подозреваемого установлена. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.





