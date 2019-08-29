В Липецкой области слабый ветер и до +26

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области продолжит расти — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется от 21 до 26 градусов тепла.



В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от 6 до 8 градусов тепла, днем она составит от 23 до 25 градусов тепла.



30 августа стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 4 градуса тепла.



