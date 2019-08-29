32 минуты назад
В Липецкой области слабый ветер и до +26
В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области продолжит расти — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от 6 до 8 градусов тепла, днем она составит от 23 до 25 градусов тепла.
30 августа стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 4 градуса тепла.