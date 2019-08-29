Происшествия

43 минуты назад

34-летняя липчанка украла у собутыльника банковскую карту

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#кража
34-летняя липчанка украла у собутыльника банковскую карту

Полицейские завершили расследование уголовного дела по обвинению 34-летней ранее судимой липчанки в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, этим летом в баре на улице Депутатской обвиняемая познакомилась с 44-летним мужчиной, который предложил ей выпить.  В баре мужчина расплачивался банковской картой, которую прикладывал к терминалу оплаты без введения пин-кода. Затем новый знакомый предложил женщине продолжить распитие спиртного у него дома. Она согласилась. Перед тем как покинуть квартиру нового знакомого обвиняемая  воспользовалась тем, что он отвлекся, и из его сумки, находившейся в коридоре, взяла банковскую карту. С ней женщина отправилась за покупками в магазины. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 2600 рублей.

Свою вину обвиняемая признала и пожелала возместить ущерб потерпевшему в полном объеме.

В ближайшее время решение по делу примет суд.


2 283
#кража

Комментарии (2)

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Михаил

26 минут назад
Могла бы остаться, или просто попросить, ограбление века, дура.
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сопутыльник

27 минут назад
эта патла таким образом решила взять с меня за пользование волосатым сейфом...
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