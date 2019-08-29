Ветераны НЛМК посетили мемориал памяти «Тербунский рубеж»

Ветераны Новолипецкого металлургического комбината побывали с экскурсией в Тербунском районе, где посетили мемориал памяти павших «Тербунский рубеж» и приняли участие в открытии памятника «Воину – Солдату».

Поездку организовал совет ветеранов предприятия при поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие».



Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» установлен на месте, где в период с 1941 по 1943 года проходила линия фронта и шли ожесточенные оборонительные бои. На полях сражений пали смертью храбрых 12 тысяч советских солдат. Благодаря подвигу на этом рубеже враг был остановлен, что помогло в подготовке успешного контрнаступления советских войск в ходе Воронежско-Касторненской операции. 27 января 1943 года Тербунский район был полностью освобожден от фашистов.



Ежегодно на «Тербунском рубеже» проходят захоронения останков погибших. Их спустя десятилетия после войны продолжают находить волонтеры местных поисковых отрядов. В день посещения ветеранами мемориала памяти также были торжественно захоронены останки 13 бойцов, имена 11 из которых неизвестны. В мероприятии по открытию памятника и захоронению погибших приняли участие школьники и студенты из поисковых отрядов, жители Тербунского района, гости из других городов.



«Сегодня ветеранская организация комбината объединяет около 14 тысяч человек. Благодаря социальным программам комбината наши ветераны не чувствуют себя забытыми - они получают материальную поддержку, помощь в решении бытовых проблем, медицинское обслуживание, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях города и предприятия. Ежегодно на социальную поддержку наших бывших работников предприятие направляет более 40 млн рублей», — сообщил председатель Совета ветеранов НЛМК Борис Косолапов.



Спонсоры мероприятия: ПАО «НЛМК» и Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие».

