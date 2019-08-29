Дорожный раскоп дорого обошелся энергетикам

В яму угодил автомобиль «Audi».

Липецкая городская энергетическая компания должна выплатить управлению главного смотрителя 373 628 рублей. Арбитражный суд Липецкой области, что по вине коммунальной компании с мэрии взыскали ущерб за ДТП.



Вечером 15 февраля 2017 года в дорожную яму на улице 50 лет НЛМК угодил автомобиль Audi А3. Иномарка, которую купили за сутки до аварии, получила механические повреждения. Владельцу машину удалось отсудить у мэрии убытки. Мэрия, в свою очередь, подала в арбитраж на ЛГЭК. Иномарка угодила в яму, которая не была обозначена никакими дорожными знаками или ограждениями. А раньше там вела свои ремонтные работы энергетическая компания. Примерно за неделю до ДТП ЛГЭК завершил свои раскопки, мэрия приняла работы. Представитель энергетиков в суде ссылался на то, что дорога была сдана в «зимнем варианте», поскольку укладка асфальта в зимний период невозможна, соответственно, на дороге была яма.



Суд установил, что именно на АО «ЛГЭК» лежала обязанность по восстановлению целостности дорожного полотна. Компании в порядке регресса придется возместить управлению главного смотрителя убытки. Причина, почему мэрия приняла дорогу в «зимнем варианте», в суде не выяснялась. Так или иначе, энергетики обязаны дать гарантию на восстановление полотна и содержать его в удовлетворительном состоянии весь период контракта.