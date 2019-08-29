Общество

сегодня, 13:18

Дорожный раскоп дорого обошелся энергетикам

6 1423
#яма #ДТП
2
Дорожный раскоп дорого обошелся энергетикам

В яму угодил автомобиль «Audi».

Липецкая городская энергетическая компания должна выплатить управлению главного смотрителя 373 628 рублей. Арбитражный суд Липецкой области, что по вине коммунальной компании с мэрии взыскали ущерб за ДТП.

Вечером 15 февраля 2017 года в дорожную яму на улице 50 лет НЛМК угодил автомобиль Audi А3. Иномарка, которую купили за сутки до аварии, получила механические повреждения. Владельцу машину удалось отсудить у мэрии убытки. Мэрия, в свою очередь, подала в арбитраж на ЛГЭК. Иномарка угодила в яму, которая не была обозначена никакими дорожными знаками или ограждениями. А раньше там вела свои ремонтные работы энергетическая компания. Примерно за неделю до ДТП ЛГЭК завершил свои раскопки, мэрия приняла работы. Представитель энергетиков в суде ссылался на то, что дорога была сдана в «зимнем варианте», поскольку укладка асфальта в зимний период невозможна, соответственно, на дороге была яма.

Суд установил, что именно на АО «ЛГЭК» лежала обязанность по восстановлению целостности дорожного полотна. Компании в порядке регресса придется возместить управлению главного смотрителя убытки. Причина, почему мэрия приняла дорогу в «зимнем варианте», в суде не выяснялась. Так или иначе, энергетики обязаны дать гарантию на восстановление полотна и содержать его в удовлетворительном состоянии весь период контракта.
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#яма #ДТП
2

Комментарии (6)

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нквд

20 минут назад
За такие ямы .как на ул. Папина напротив строительного колледжа .мой дед выпускал обойму в затылок тем . кто по роду своей деятельности должен был залатать эту траншею
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Горожанин

30 минут назад
Правильно! ЛГЭК постоянно бросает свои раскопки, не убирает за собой ямы и кучи.
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Гость

сегодня, 13:44
Ага на придворовых вьездах тоже как зимний вариант сдают ? С одной стороны асфальт и с другой а посередине 2 метровое полотно из просевшего песка(грунта) за 11 домом по улице 6 гв. Дивизии въезд на огнева
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в 1967-м году

сегодня, 13:43
Я там ногу сломал, так мне не заплатили до сих пор ни копейки!
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тоямаьоканпвп

сегодня, 13:41
Я так и понял, что очередная инотелега развалилась!
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:

сегодня, 13:34
Они никогда в убытке не останется.
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