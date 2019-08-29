Первоклашки тракторозаводского района получили праздник и новые портфели

Лето для будущих первоклашек – это ожидание чего-то нового и интересного. Будущий школьник мечтает, что теперь он станет совсем взрослый – как мама, папа, старшие братья и сестры. Ведь у него появились своя форма, тетради, ручки, учебники и портфель.

Для родителей август – хлопотное время, особенно если в семье подрастает первокласник. Здесь к новому учебному году готовятся особенно: на школьных базарах долго выбирают форму – одежда для нового статуса должна быть не только удобной, но и красивой. Покупают спортивную форму, тетради, ручки, карандаши, альбом и краски, пенал, линейку. Еще нужно подобрать портфель – легкий, удобный и вместительный. Все эти заботы требуют от взрослых времени и заметной части семейного бюджета – особенно если за школьную парту сядут сразу несколько детей.Уже девятый год депутат Липецкого областного совета, заместитель председателя Липецкого РСПП Ольга Митрохина при поддержке благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» ПАО «НЛМК» проводит акцию «Мой первый портфель» для первоклашек из многодетных семей своего округа. Для ребят и родителей акция превратилась в настоящий праздник: вместе с самыми важными подарками – яркими и удобными портфелями со школьными принадлежностями – их ждут веселые конкурсы, викторины и небольшие, но такие милые душе сладкие призы.Акция «Мой первый портфель» помогла отправить в первый класс почти 70 детей из многодетных семей шести школ второго избирательного округа: 4, 10, 25, 31, 62 и 70 – это своеобразный рекорд. В первые годы подаренных ранцев было меньше 30-ти, потом их получали уже 40, 50 ребят, в прошлом году обладателями портфелей стали 60, в этом – 68. Некоторые приходили за подарком к школе не в первый раз, были семьи, которые получали уже третьи ранцы. Поселок тракторного завода радует демографическим взрывом.Первоклассница Авдеева Маргарита – вторая в семье: старшему брату уже 12 лет, он перешел в среднее звено, младшей сестренке своего портфеля нужно еще подождать. Подарок от Ольги Митрохиной в семье получают впервые. Как рассказала мама первоклассницы Вероника Авдеева, со старшим сыном они еще не попали в число участников.- А вот когда в школу отправилась Маргарита, в семье было уже трое детей. Услышала о том, что в районе проводят такую акцию, помогают подготовить ребенка в первый класс, обратилась с вопросом к директору школы. Нас внесли в списки и вот – пригласили за очень нужным подарком. Конечно, хочу сказать спасибо за такое внимание: в этом году покупки пришлось делать уже на двоих школьников, только канцтовары для обоих обошлись около 3 тысяч рублей. Набор первоклассника – это прекрасная поддержка, тем более, если школьников несколько.Между тем, ребята радостно спешили за новыми ранцами. Портфели были разные, и будущие школьники могли выбирать по вкусу, какой больше понравится – черный или синий, сиреневый или красный, с цветами или бабочками. Взрослые не возражали – мотивация к учебе складывается из мелочей, если портфель радует глаз, его хочется носить и показывать друзьям, то и в школу идешь с радостью. Тогда получение знаний становится не только необходимым этапом жизни, но и по-настоящему радостным событием.После того, как подарки раздали их счастливым обладателям, Ольга Митрохина напомнила – через несколько дней для ребят прозвенит первый школьный звонок.- В вашей жизни наступит новый этап. Желаю, чтобы с нашими портфелями вы учились хорошо, пусть в дневниках будут хорошие оценки, а родителям желаю терпения и мудрости. Мы со своей стороны постараемся поддержать ваши семьи. Надеемся встретить всех вас во время будущих встреч с другими детьми.В конце по традиции Ольга Митрохина сфотографировалась на память с будущими первоклассниками, некоторые сделали отдельные кадры для семейных альбомов. После ребята и родители отправились изучать содержимое ранцев домой.