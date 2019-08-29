Минстрой отметил положительную динамику Липецкой области

Сегодня состоялось Всероссийское селекторное совещание по вопросу реализации региональных программ капитального ремонта. Липецкую область в режиме видеоконференцсвязи представили вице-губернатор Илья Тузов, начальник Управления ЖКХ Липецкой области Елена Бадулина, руководитель Фонда капитального ремонта Липецкой области Константин Востриков.

На повестке дня стояли вопросы проведения отборов подрядных организаций и контрактования (заключение договоров), темпа выполнение работ, собираемости взносов, обеспечения финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта.

В рамках мероприятия, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров назвал регионы-лидеры, а также регионы, которые отстают от необходимых показателей.

Липецкая область была обозначена в числе регионов-лидеров по большинству показателей, в том числе по уровню собираемости взносов. Так за прошедший период 2019 года уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Липецкой области составил 101,7 %.

Также Липецкая область была отмечена, как регион, в котором положительная динамика реализации программы произошла на фоне кадровых изменений в руководящем составе сектора ЖКХ.



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