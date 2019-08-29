Происшествия

сегодня, 11:42

В Липецке ограбили ювелирный магазин и ломбард

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#ограбление
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В Липецке ограбили ювелирный магазин и ломбард
Этой ночью в Липецке на улице Космонавтов ограбили ювелирный магазин «Малахит» и ломбард «Элит». 

То, что ювелирку и ломбард ночью посетили воры, стало понятно работникам этих организаций, когда они утром вошли в помещение по улице Космонавтов, 44/1. Потерпевшие тут же позвонили по телефону «02».

На место происшествия выехали десятки полицейских. По горячим следам никого задержать не удалось не смотря на присутствие кинолога. Разбившись на группы, полицейские провели опрос всех продавцов расположенных рядом торговых объектов.

На месте преступления работает следственная группа. Криминалисты пытаются понять, как вор (или воры) проникли в помещение, почему не сработала сигнализация. Собственники бизнеса начали внеплановую ревизию, пытаясь выяснить сумму похищенного.

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20 2095
#ограбление
2

Комментарии (20)

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Как гость
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чушь.собачья

10 минут назад
Сочинители криминальных новостей, когдаж вы уясните себе, чем ограбление отличается от кражи?!и что произошло в данном случае?
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Следаку

30 минут назад
Подумал ты? А разве есть чем?
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трудовой мозоль

31 минуту назад
мамон у полицейского зачетный
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бриллианты для пролетариата

32 минуты назад
обнищавшему при путиноидах народу нужны деньги
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Гость

32 минуты назад
11 мкр РЕСПЕКТ! Сработали пацаны как надо. Молодцы!
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Гость

38 минут назад
Наверное прилично вынесли раз не пишут сколько
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Гость

43 минуты назад
ОПРОС, если он сильно перданет у преступника перепонки лопнут, и все.
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Следак

43 минуты назад
Я подумал на фото начальник УФКС Маринин в фуражке.
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Пучок

44 минуты назад
c 11 мкр пацаны сработали
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Леший

44 минуты назад
Меня там просто не было а то всем между рог прилетело бы от лешего
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