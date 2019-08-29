В Липецке ограбили ювелирный магазин и ломбард

Этой ночью в Липецке на улице Космонавтов ограбили ювелирный магазин «Малахит» и ломбард «Элит».



То, что ювелирку и ломбард ночью посетили воры, стало понятно работникам этих организаций, когда они утром вошли в помещение по улице Космонавтов, 44/1. Потерпевшие тут же позвонили по телефону «02».



На место происшествия выехали десятки полицейских. По горячим следам никого задержать не удалось не смотря на присутствие кинолога. Разбившись на группы, полицейские провели опрос всех продавцов расположенных рядом торговых объектов.



На месте преступления работает следственная группа. Криминалисты пытаются понять, как вор (или воры) проникли в помещение, почему не сработала сигнализация. Собственники бизнеса начали внеплановую ревизию, пытаясь выяснить сумму похищенного.



