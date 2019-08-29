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Антон Бабуцидзе остался на свободе
Липецкий областной суд не нашёл оснований к изменению меры пресечения управляющему директору ООО "ЛТК "Свободный Сокол".
28 августа в Липецком областном суде слушалась апелляционная жалоба на решение Правобережного районного суда, освободившего управляющего директора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антона Бабуцидзе из-под домашнего ареста под залог в три миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, с постановлением суда первой инстанции не согласился представитель потерпевшего – ОАО «Липецкая энергосбытовая компания». В суде представитель ОАО «ЛЭСК», заявил, что мера пресечения в виде залога позволит обвиняемому воспрепятствовать расследованию уголовного дела.
Адвокату возразил представитель прокуратуры, сам Бабуцидзе и его адвокат. Они утверждали, что данных, свидетельствующих о том, что Антон Бабуцидзе может оказать воздействие на фигурантов уголовного дела, уничтожить доказательства, суду представлено не было.
Выслушав мнения участников процесса, Липецкий областной суд ставил постановление районного суда без изменения, а жалобу представителя потерпевшего – без удовлетворения.
Антону Бабуцидзе по прежнему запрещено общаться с лицами, проходящими свидетелями, потерпевшими по его уголовному делу. Обвиняемый обязан являться по вызову в правоохранительные органы и суд.
Напомним, что Антону Бабуцидзе предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. 19 июня Правобережный районный суд Липецка избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. 15 августа Антону Бабуцидзе районным судом избрана мера пресечения в виде залога.
Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, с постановлением суда первой инстанции не согласился представитель потерпевшего – ОАО «Липецкая энергосбытовая компания». В суде представитель ОАО «ЛЭСК», заявил, что мера пресечения в виде залога позволит обвиняемому воспрепятствовать расследованию уголовного дела.
Адвокату возразил представитель прокуратуры, сам Бабуцидзе и его адвокат. Они утверждали, что данных, свидетельствующих о том, что Антон Бабуцидзе может оказать воздействие на фигурантов уголовного дела, уничтожить доказательства, суду представлено не было.
Выслушав мнения участников процесса, Липецкий областной суд ставил постановление районного суда без изменения, а жалобу представителя потерпевшего – без удовлетворения.
Антону Бабуцидзе по прежнему запрещено общаться с лицами, проходящими свидетелями, потерпевшими по его уголовному делу. Обвиняемый обязан являться по вызову в правоохранительные органы и суд.
Напомним, что Антону Бабуцидзе предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. 19 июня Правобережный районный суд Липецка избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. 15 августа Антону Бабуцидзе районным судом избрана мера пресечения в виде залога.
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