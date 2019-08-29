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Антон Бабуцидзе остался на свободе

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#Антон Бабуцидзе #Свободный сокол
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Антон Бабуцидзе остался на свободе

Липецкий областной суд не нашёл оснований к изменению меры пресечения управляющему директору ООО "ЛТК "Свободный Сокол".

28 августа в Липецком областном суде слушалась апелляционная жалоба на решение Правобережного районного суда, освободившего управляющего директора ООО «ЛТК «Свободный Сокол»  Антона Бабуцидзе из-под домашнего ареста под залог в три миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, с постановлением суда первой инстанции не согласился представитель потерпевшего – ОАО «Липецкая энергосбытовая компания». В суде представитель ОАО «ЛЭСК», заявил, что мера пресечения в виде залога позволит обвиняемому воспрепятствовать расследованию уголовного дела.  

Адвокату возразил представитель прокуратуры, сам Бабуцидзе и его адвокат. Они утверждали, что данных, свидетельствующих о том, что Антон Бабуцидзе может оказать воздействие на фигурантов уголовного дела, уничтожить доказательства, суду представлено не было.

Выслушав мнения участников процесса, Липецкий областной суд ставил постановление районного суда без изменения, а жалобу представителя потерпевшего – без удовлетворения. 

Антону Бабуцидзе по прежнему запрещено общаться с лицами, проходящими свидетелями, потерпевшими по его уголовному делу. Обвиняемый обязан являться по вызову в правоохранительные органы и суд. 

Напомним, что Антону Бабуцидзе предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. 19 июня  Правобережный районный суд Липецка избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. 15 августа Антону  Бабуцидзе районным судом избрана мера пресечения в виде залога. 

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#Антон Бабуцидзе #Свободный сокол
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Комментарии (8)

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Палка

22 секунды назад
Я голосую за воров!
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Правосудие

24 минуты назад
Кто в команде, тем можно все, остальным по закону и демо версии
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Mikl

35 минут назад
Слово - * субьект-является юридическим термином и применяется в юридических аспектах (для модератора)
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Mikl

37 минут назад
Нам не важно национальность гражданина, нам важно законность законов Российской Федерации и исполнение их гражданами и надзорными органами. В данном случае отсутствует состав преступления, есть спор * субьектов, который должен решаться в суде.
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Рф

49 минут назад
Неавтофанат, они согламны . Но только готовы подать на элекростул
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Странно

50 минут назад
Что суд не поддержал следствие, не ужели начали понимать что перегибают или просто у Бабуцидзе ресурс просто больше оказался
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Неавтофанат

52 минуты назад
Пусть вернут похищенную электроэнергию и дело с концом. Где они ее прячут?
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Лэск

53 минуты назад
Контора лисина младшего, с приходом артамонова энергетики вернее лэск совсем распоясались. Скоро за не уплату аванса за электроэнергию будут требовать растрела на месте.это когда и где такое было что бы в процессе спора двух хоз субьектов подключался силой сигмент государства и откровенно в нем вставал на сторону лэска? Это манипуляция и злоупотребление правом.
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