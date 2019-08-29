Происшествия

43 минуты назад

19-летний водитель «Лады Ларгус» сбил во дворе жилого дома 16-летнюю школьницу

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#Авария #ДТП
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19-летний водитель «Лады Ларгус» сбил во дворе жилого дома 16-летнюю школьницу

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 августа в Липецке зарегистрированы две автоваварии, в которых пострадали пешеходы. В 20:30 на проспекте Победы на внутридворовой территории 19-летний водитель «ЛадЫ Ларгус» сбил 16-летнюю школьницу. Пострадавшая  была доставлена в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущена.

В 19:00 на улице Замятина также на внутридворовой территории 59-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай», допустила наезд  на 6-летнюю девочку. Ребенок доставлялся в ЛОДКБ, после оказания помощи  отпущен. 

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В селе Баловнево Данковского района 46-летний водитель«Ниссан-Альмера» не предоставил преимущества в движении мотоциклу «Ирбис» под управлением 18-летнего водителя. В произошедшем столкновении пострадал мотоциклист, его госпитализировали в ГУЗ «Данковская МРБ».  

В Воловском районе на дороге  Волово-Захаровка-Александровка 57-летний водитель «Москвича-214145» допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем  «Рено-Логан» под управлением 41-летнего  водителя. В ДТП пострадали оба водителя.

В селе Афанасьево Измалковского района 34-летний водитель «ВАЗ-21093» сбил насмерть 43-летнего велосипедиста и скрылся с места аварии.  В ходе проведения сотрудниками ГИБДД поисковых мероприятий был установлен и задержан виновник ДТП. 

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1579  нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1208 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      

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#Авария #ДТП
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Комментарии (1)

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СТУДГОРОДОК, 26

26 минут назад
-Давить таких надо! Давить!- Горячился ёпарь тощей прошмантовки Алки. После обеда во дворе шум и гам! Малолетние выродки заполняют кусты, гоняют на самокатах, орут, ругаются матом. Во главе -главный выродок двора- Ярик, грозивший зарезать одноклассника в 21 школе 15 мкр.
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