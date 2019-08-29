Общество
48 минут назад
22% липецких бизнесменов готовы развивать свое дело
Активность наших предпринимателей можно оценить как среднюю по стране.
22% опрошенных в Липецке бизнесменов заявили, что готовы в ближайшее время развивать свое дело или запускать новый проект. Такие данные значатся в исследовании финансового университета при Правительстве РФ. Эксперты выясняли у предпринимателей их городов с населением свыше 250 000 человек динамику настроений малого и среднего бизнеса.
Авторы работы пришли к выводу, что в июле боевой настрой бизнесменов по всей России спал. Отрицательная динамика наблюдается по многим пунктам. Так, на 8% по сравнению с июлем 2018 года упали намерения открывать свой бизнес или развивать дело, с ноября 2018 года неуклонно падает число желающих заняться бизнесом, перестал расти спрос на грузоперевозки (это важный маркер активности, товарооборота, для малого и среднего бизнеса), нет интереса к экспорту и импорту. С другой стороны, россияне более активно начали интересоваться строительным бизнесом.
Самые позитивные настроения в плане развития малого и среднего бизнеса аналитики заметили в Якутске, Севастополе, Подмосковье, Красноярске и Казани. Заметное падение интереса к открытию или развитию собственного дела — у предпринимателей из Кургана, Архангельска, Нижнего Тагила, Тамбова, Орла.
Липчане по бизнес-активности оказались на 48 строчке рейтинга. Воронеж, с теми же 22% готовых развивать дело, занял 51 пункт. У Курска — 21% и 62 строчка. Самая позитивная ситуация в Белгороде — 27% готовых расти бизнесменов и 16 позиция.
Напомним, что на начало марта 2019 года в Липецкой области статус индивидуального предпринимателя был у 30 960 человек — на 1% больше, чем год назад. Наибольшее число предпринимателей — 13 658, или 44,1% были заняты в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов. На втором месте по популярности оказались услуги по транспортировке и хранению: здесь трудились 5 386 человек (17,4%). Еще 2093 человек (6,8%) занимались предоставлением различных услуг, а 1805 человек, или 5,8% выбрали строительную деятельность. Реже всего индивидуальные предприниматели занимались бизнесом в сфере лесоводства и лесозаготовок — здесь оформлены всего 14 ИП, или меньше 0,1%.
В мае 2019 года липецкие предприниматели рассказали о сфере интересов. 23% опрошенных готовы начать свой бизнес по продаже и производству фруктов, крупного рогатого скота, кур, клубники, меда, молока и тепличных овощей. 14% липчан ставят на «классику» - открытие магазина. 13% респондентов не против запустить производственное предприятие. Всего 5% делают ставку на кафе и кондитерские, а 3% - на клубы, рестораны, пиццерии, бары, кальянные, пивные.
Авторы работы пришли к выводу, что в июле боевой настрой бизнесменов по всей России спал. Отрицательная динамика наблюдается по многим пунктам. Так, на 8% по сравнению с июлем 2018 года упали намерения открывать свой бизнес или развивать дело, с ноября 2018 года неуклонно падает число желающих заняться бизнесом, перестал расти спрос на грузоперевозки (это важный маркер активности, товарооборота, для малого и среднего бизнеса), нет интереса к экспорту и импорту. С другой стороны, россияне более активно начали интересоваться строительным бизнесом.
Самые позитивные настроения в плане развития малого и среднего бизнеса аналитики заметили в Якутске, Севастополе, Подмосковье, Красноярске и Казани. Заметное падение интереса к открытию или развитию собственного дела — у предпринимателей из Кургана, Архангельска, Нижнего Тагила, Тамбова, Орла.
Липчане по бизнес-активности оказались на 48 строчке рейтинга. Воронеж, с теми же 22% готовых развивать дело, занял 51 пункт. У Курска — 21% и 62 строчка. Самая позитивная ситуация в Белгороде — 27% готовых расти бизнесменов и 16 позиция.
Напомним, что на начало марта 2019 года в Липецкой области статус индивидуального предпринимателя был у 30 960 человек — на 1% больше, чем год назад. Наибольшее число предпринимателей — 13 658, или 44,1% были заняты в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов. На втором месте по популярности оказались услуги по транспортировке и хранению: здесь трудились 5 386 человек (17,4%). Еще 2093 человек (6,8%) занимались предоставлением различных услуг, а 1805 человек, или 5,8% выбрали строительную деятельность. Реже всего индивидуальные предприниматели занимались бизнесом в сфере лесоводства и лесозаготовок — здесь оформлены всего 14 ИП, или меньше 0,1%.
В мае 2019 года липецкие предприниматели рассказали о сфере интересов. 23% опрошенных готовы начать свой бизнес по продаже и производству фруктов, крупного рогатого скота, кур, клубники, меда, молока и тепличных овощей. 14% липчан ставят на «классику» - открытие магазина. 13% респондентов не против запустить производственное предприятие. Всего 5% делают ставку на кафе и кондитерские, а 3% - на клубы, рестораны, пиццерии, бары, кальянные, пивные.
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Грабь воруй тащи хапай
мудрый
В россии при путине