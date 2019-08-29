Бизнес

14 минут назад

Липецкое мороженое оценили на самом высоком уровне

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Липецкое мороженое оценили на самом высоком уровне

Липецкий хладокомбинат обеспечит регулярные поставки мороженого в Правительство РФ.

Один из лидеров в Центрально-Чернозёмном регионе по производству мороженого, который входит в состав крупнейших экспортёров продовольственных товаров Липецкой области, – АО «Липецкий хладокомбинат» – летом этого года получил признание на высшем уровне.

 Мороженое, которое знают и ценят более чем в 40 регионах России и за её пределами, стали поставлять в Правительство Российской Федерации и в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации.

Теперь мороженое, которое любят жители многих уголков нашей Родины, смогут оценить в Правительстве страны. Осуществлен первый заказ на поставку Липецкого пломбира  в Кремлевский комбинат питания и в Правительство Российской федерации.

Осуществление этих поставок стало возможным благодаря тщательному контролю качества выпускаемой продукции и  высокому профессионализму сотрудников Липецкого хладокомбината.

"PR"

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