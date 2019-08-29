Происшествия
сегодня, 09:12
Под Липецком мужчина обокрал родную мать
Детина нашел наличные и забрал их себе.
Мировой судья Добровского района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Волченского сельсовета, который обокрал мать. Ему вменили ответственность по ч. 1 ст. 158 УК РФ.
Как указано в материалах суда, преступление было совершено в частном доме, где живет мать подсудимого. В день кражи сын женщины был навеселе. Мужчина нашел в жилище наличные деньги — 6 000 рублей — присвоил их себе и истратил. Вычислить преступника не составило труда, мужчина признался в краже.
Суд приговорил вора к 200 часам обязательных работ.
Как указано в материалах суда, преступление было совершено в частном доме, где живет мать подсудимого. В день кражи сын женщины был навеселе. Мужчина нашел в жилище наличные деньги — 6 000 рублей — присвоил их себе и истратил. Вычислить преступника не составило труда, мужчина признался в краже.
Суд приговорил вора к 200 часам обязательных работ.
По едерасовски
Путин
Гыгы
Е мое
Путь
Люблю Город48