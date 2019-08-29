Происшествия

сегодня, 09:12

Под Липецком мужчина обокрал родную мать

6 618
#кража
Под Липецком мужчина обокрал родную мать

Детина нашел наличные и забрал их себе.

Мировой судья Добровского района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Волченского сельсовета, который обокрал мать. Ему вменили ответственность по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено в частном доме, где живет мать подсудимого. В день кражи сын женщины был навеселе. Мужчина нашел в жилище наличные деньги — 6 000 рублей — присвоил их себе и истратил. Вычислить преступника не составило труда, мужчина признался в краже.

Суд приговорил вора к 200 часам обязательных работ.
6 618
#кража

Комментарии (6)

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По едерасовски

26 минут назад
Поступил
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Путин

44 минуты назад
Вот до чего ты довёл народ, вот плоды твоего правления, уходи ,Вова ,уходи !.
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Гыгы

49 минут назад
А мог и отпороть. Такое нередко бывает
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Е мое

51 минуту назад
Люблю Город48, а что смешного? Возможно это единственные деньги на пропитание женщине до ближайшей пенсии и были!
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Путь

53 минуты назад
Все путем! Народ деградирует до состояния животного!
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Люблю Город48

56 минут назад
Посмешили! Спасибо!
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