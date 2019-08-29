Под Липецком мужчина обокрал родную мать

Детина нашел наличные и забрал их себе.

Мировой судья Добровского района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Волченского сельсовета, который обокрал мать. Ему вменили ответственность по ч. 1 ст. 158 УК РФ.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено в частном доме, где живет мать подсудимого. В день кражи сын женщины был навеселе. Мужчина нашел в жилище наличные деньги — 6 000 рублей — присвоил их себе и истратил. Вычислить преступника не составило труда, мужчина признался в краже.



Суд приговорил вора к 200 часам обязательных работ.