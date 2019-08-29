Общество

сегодня, 07:41

Самолет ВВС стран НАТО снова появился над Липецкой областью

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Самолет ВВС стран НАТО снова появился над Липецкой областью

На его борту находились наблюдатели из США, Канады и Норвегии

В рамках реализации международного Договора по открытому небу самолет ВВС Швеции Saab-340B с инспекторами из США, Канады и Норвегии в среду совершил восьмичасовой наблюдательный полет над территорией России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. 

Маршрут полета самолета, вылетевшего с подмосковного аэродрома Кубинка, пролегал над районами Московской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областей.
       
В понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила, что в рамках Договора по открытому небу в конце августа самолет шведских ВВС с наблюдателями из США, Канады и Норвегии выполнит инспекционный полет над территорией России. 
     
 "В период с 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка", - говорилось в публикации со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
       
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности, сообщает www.militarynews.ru

В июне этого года над Липецкой областью  совершил полет самолет ВВС США. Его полет также проходил в рамках наблюдательной миссии.

Фото: planespotters.net


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Комментарии (6)

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Гость

5 минут назад
...Воронеж? Ну этого мы позволим, сами разбомим)))
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макс

9 минут назад
давно пора разбомбить нах...
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Гость

22 минуты назад
Ну как сказал ботоксный карлик: "США это единственная сверхдержава в мире"
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Animal Planet

23 минуты назад
Липчанин, они что хотят то и делают,имеют на это право,великая нация!
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Липчанин

29 минут назад
А что пиндосы делают в совете Европы?
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наша раша

34 минуты назад
будем думать что мы независимы,что мы великие и могучие
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