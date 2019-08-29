«Звезды» футбола сегодня ставили подписи под контрактами с липецким клубом (ФОТО)

Мини-футбольная команда почти укомплектована и готова к свершениям.

Новость о том, что липецкий мини-футбольный клуб приглашает одних из сильнейших игроков России всколыхнула спортивную общественность, но вместе с тем породила недоверие: неужели экс-игрок сборной России и столичного «Спартака» Вадим Цай окажется в Липецке, равно как и «серебряный» призер чемпионата страны-2017/18 (в составе новосибирского «Сибиряка») Роман Адамов?

Но сегодня была поставлена «точка» - Адамов, Цай, а также еще с десяток сильных иногородних и местных футболистов поставили подписи под контрактами с ЛКС.

Отметим, что заключению договоров предшествовали сборы, которые наша команда заканчивает в спортивном комплексе «Атлант», что под Липецком, а также товарищеские матчи с грозненским «Беркутом». Поэтому в команду попали самые достойные.





На фото «звездный» новичок Роман Адамов и вице-президент клуба Руслан Куркин, который признался GOROD48: «У игрока такого калибра, как Адамов были предложения от многих клубов. Я потратил не один час на телефонные переговоры, чтобы убедить Романа присоединиться к нашей команде».

Увы, ни футбольный «Металлург», ни хоккейный и ни волейбольный «Липецк» не балуют болельщиком приглашением «звезд» первой величины. А мини-футбол приглашает их в достаточном количестве.





Вадим Цай прошел сборную России и ведущие клубы страны. Он знаменит не только голами, но и эффектными кульбитами после каждого забитого мяча, а также прической «ирокез», которая сводит с ума болельщиков. Ну, где, скажите», вы уведите новобранца такого калибра?

К слову с ним приговоры велись … до тех пор, пока не кончатся деньги на телефоне несколько ночей подряд. В итоге автор «золотого « мяча-2019 (Цай забил за «Алмаз АЛРОССУ» решающий гол в финале первенства Высшей лиги с «Корпорацией АСИ» из Кемерово, прим.) сегодня поставил подпись под договором с липчанами.





Контракты с нашей командой заключили иногородние «звездочки» Джабраил Алханов (экс-капитан «Астраханской «Дельты»), Адалан Хейруллаев (30 голов в 29 матчах прошлого сезона за «Нефтянник-БЛИК-Д из Сургута), Николай Коротаев (воспитанник екатеринбургской «Синары», в прошлом сезоне выступал за «Южный Урал» из Челябинска в Восточной конференции – 12 игр, 7 голов), экс-игрок столичный «Спартака» и КПРФ, двукратный чемпион Высшей лиги Борис Муратов. А еще – вратарь Ярослав Плево, который в минувшем сезоне четырежды признавался лучшим игроком тура в Высшей лиге (в составе саратовской «Волги»), что большая редкость для голкипера.







Борис Муратов играл за "Спартак" и КПРФ.

Заключили контракты и местные: Сергей Кондратьев (капитан команды), Станислав Цыганков, Александр Ролдугин, а также вратарь Александр Исаков.







Капитан команды Сергей Кондратьев.



Ждут своего часа Максим Истомин, Андрей Хромых, лучший бомбардир ЛКС в прошлом сезоне Павел Назаров.







Александр Ролдугин.



Не прошли просмотр под руководством главного тренера Сергея Малышева саратовцы Анар Шакиев, Никита Горбунов, липчанин Сергей Афанасов. Впрочем, в клубе подчеркивают, что говорят им «До свидания», а вовсе не «Прощай». К зимнему трансферному окну все может перемениться.

Пока же состав липецкого клуба настраивает на оптимистический лад – при удачном стечении обстоятельств липчане могут побороться и за призовое место.

Добавим, что в Высей лиге ЛКС стартует 7 августа домашним матчем в спортивном комплексе «Атлант» в Копцевых Хуторах со столичной «Красной Гвардией».